Monica Bellucci incarne Maria Callas dans la pièce éponyme Marion Callas, Lettres Et Mémoires, en version symphonique, au Théâtre du Châtelet à Paris. L'actrice italienne est également à l'affiche du film documentaire The girl in the fountain, dédié à la vie de l'actrice Anita Ekberg. Ces deux rôles sont importants pour Monica Bellucci : "Je dis toujours qu'à travers des femmes comme ça, les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup appris parce que c'étaient des femmes très indépendantes dans une époque où ce n'était pas le cas."

Pour le film documentaire, Monica Bellucci revient sur cette actrice qui a changé son époque : "Anita Ekberg est arrivée en Italie au moment où les femmes n'avaient encore aucune liberté sociale, en quelque sorte. Et du coup, elle a changé les esprits et elle est arrivée comme une tornade". "Après 40 ans, c'était difficile d'avoir une belle carrière et de continuer à travailler" en tant que femme, rappelle Monica Bellucci.

"Il y avait une forme de sincérité"

"Et puis pour Callas, c'était aussi la même chose. Ça veut dire que sa voix, c'était son instrument et c'est une femme qui a sacrifié toute sa jeunesse pour le travail. Le moment où elle a rencontré l'amour, elle a sacrifié par amour tout le travail qu'elle avait fait jusque-là", explique l'actrice. "De deux manières différentes, ce sont des femmes qui ont eu le courage de suivre leur passion, de faire des choses avec le cœur. Il y avait une forme de sincérité dans les deux. Et c'est qui m'a beaucoup touché".

Marion Callas, Lettres et Mémoires sera joué au Théâtre du Châtelet à Paris les 14 et 15 novembre 2022. Le film The girls in the fountain a été projeté au Festival Lumière de Lyon le 25 octobre.

