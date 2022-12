INFO RTL - François Busnel va réaliser l'adaptation du roman de Sandrine Collette, "On était des loups"

François Busnel, qui a quitté la présentation de La Grande Librairie après 14 saisons d'affilée, avait déjà réalisé un film documentaire, Seule la Terre est éternelle, consacré à l'écrivain américain Jim Harrison et sorti en salles en mars 2022. L'expérience lui a manifestement donné le goût de la caméra.



Le journaliste a décidé de passer au cinéma de fiction en adaptant On était des loups, le roman de Sandrine Collette publié aux éditions Jean-Claude Lattès. La lauréate du Grand Prix RTL-Lire Magazine Littéraire 2020 avec Et toujours les forêts y met en scène, dans une nature sauvage, un père et un fils qui apprendront à se découvrir et à s'aimer.

"C'est la première fois que ça m'arrive, explique-t-il. Je lisais [On était des loups] et je voyais les plans. Tout à coup, le film se mettait en place. En refermant le livre, je me suis dit que je devais raconter cette histoire avec une caméra." Si tout va bien le tournage devrait débuter à l'automne au Canada et dans le Nord des États-Unis, avec un casting américain.

