"Succession" (OCS) : quand peut-on espérer la saison 4 ?

Comme à chaque fois, la série Succession (HBO disponible en France sur OCS) nous décroche un uppercut avant de nous abandonner. L'ultime épisode de la saison 3 de la série qui raconte les tourments de la famille Roy a été diffusé le 13 décembre 2021 et, naturellement, les fans sont déjà en manque. Cependant, il va falloir être particulièrement patient avant de retrouver Roman, Kendall, Shiv, Greg, Logan, Tom et les autres membres de cette famille particulièrement dysfonctionnelles...

Nous savons déjà qu'il y a aura bien une saison 4. Vous pouvez être sûr du retour de ces personnages sur le petit écran. HBO n'abandonnera pas les fans ainsi. Succession a été officiellement renouvelée par la chaîne le 26 octobre 2021 pour une quatrième saison. Mais il va falloir être patient pour retrouver ces épisodes puisque la saison 4 n'est même pas écrite. Encore moins filmée.

Dans une interview pour le magazine britannique GQ, Brian Cox, qui incarne le patriarche de la série, a dévoilé que les scénaristes devaient se réunir en janvier 2022 pour coucher la saison 4 sur le papier. "J'étais surpris parce que je pensais qu'ils devaient se retrouver en novembre (2021), mais je pense qu'ils avaient besoin d'une pause, explique le comédien. Ils ont besoin de prendre de la hauteur parce qu'ils travaillent très dur sur cette série". Le tournage, lui, devrait donc se dérouler à partir de juin. Si rien ne vient retarder la production. La pandémie nous a tous appris à quel point ces prédictions peuvent être aisément contrariées...

Les projections les plus optimistes misent sur une sortie de la saison 4 en fin d'année 2022 (l'absence d'effets spéciaux et donc de postproduction chronophage permet d'aller plus vite une fois les épisodes en boîte) mais il ne serait pas surprenant que la suite n'arrive sur nos écrans qu'en 2023...