Idées cadeaux de Noël 2020 : des livres jeunesse pour les grands enfants

publié le 22/12/2020 à 06:18

Des coups de cœur jeunesse dans LVT Première, et des livres à offrir, voire à s'offrir, car ils vont surement rappeler des souvenirs à celles et ceux qui ont gardé une part d'enfance. Premier coup de cœur, pour un album illustré par un passionné d'animaux Etienne Friess.

Ses armes s'appellent gouaches et crayons de couleurs. Voici ou revoici L'ile au trésor de Robert Louis Stevenson, publié en 1885 en France. Stevenson c'est le père de toutes les aventures de pirates au cinéma. Au cœur de l'intrigue le jeune Jim Hawkins aussi candide qu'intrépide et qui rêve de découvrir un fabuleux trésor.

Un roman culte et un parti pris audacieux dans cette réédition. Parce qu' Etienne Friess a osé quelque chose qui fonctionne très bien, les personnages ont des caractères si bien trempés qu'il a associé à chacun un animal, cela donne donc un bestiaire anthropomorphique génial. L'amiral Benbow devient un taureau, Jim un souriceau... et tout ça fonctionne, c'est de la gouache aquarellée, avec du crayon c'est un très beau livre. L'ile au trésor est publié chez Albin Michel Jeunesse.

Autre livre, autre aventure visuelle et sonore cette fois-ci

Avec cet ouvrage qui fait partie d'une collection aux éditions Margot. Voici La bergère aux mains bleues. Un conte musical de Pierre Luc Grandon, mis en musique par Amélie les crayons. L'histoire est celle de Kelen, Madalen et leurs enfants Gael et Erel. Ils habitent sur une ile, Kelen pêche, Madalen garde les moutons. Kelen a la mer dans la peau et chaque année il ne résiste pas à son appel, alors il part.

La bergère aux mains bleues Crédit : Editions Margot

Mais alors que Kelen tarde à revenir un évènement va venir troubler la vie de la famille restée à terre, ou plutôt un poisson, un mystérieux poisson d'argent. Un poisson maudit qui glace tout ce qu'il approche. Dont, les mains puis le corps de Madalen... devenue bleue... bleue de froid. La suite c'est un conte avec des chansons délicieuses aux accents celtiques qui viennent envelopper délicatement une histoire merveilleuse.

La narration a été confiée au comédien Luc Chambon, les moutons sont joués par les sœurs Lacaf : Noémie et Amélie, les marins par les Doctor Flanagan. Pour les enfants, Amélie a immédiatement pensé à faire appel à la Maîtrise de la Loire avec qui elle avait travaillé en 2018 pour le Festival de chanson de Montbrison, Les Poly'Sons. Les enfants de la Bergère sont joués par Lison Biville et Paul Defour.



La bergère aux mains bleues est édité par Margot, vous rêverez avec les illustrations de Samuel Ribeyron.