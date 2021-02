Saison 2 - 13. "King Kong" : une version moderne et sensible signée Fred Bernard et François Roca (partie 1)

publié le 25/11/2020 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : King Kong.

Fred Bernard et François Roca (La Reine des fourmis a disparu, Anya et Tigre blanc) revisitent l'histoire du fameux gorille géant né dans les années 30 au cinéma : King Kong. Le duo d’auteurs de livres jeunesse alterne point de vue du narrateur et point de vue de Kong. Le résultat se traduit par une version moderne, sensible et écolo.

"Seul animal survivant d’une île que les animaux de son espèce ont saccagée, il cohabite avec un groupe d’humains qui, craignant son appétit dévastateur, se sont ménagés un territoire verdoyant et protégé."



King Kong, de Fred Bernard et François Roca, lu par Sonia Marcotte, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque Théodore Monod de Saint-Gratien (Val-d'Oise).

"King Kong", de Fred Bernard et François Roca Crédits : Albin Michel Jeunesse | 1 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "King Kong", de Fred Bernard et François Roca Crédits : Albin Michel Jeunesse | 1 / 1 < > +

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.