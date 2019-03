publié le 19/03/2019 à 10:09

Ukraine, Russie, Pologne, Hollande, États-Unis... Holiday On Ice, le spectacle culte, réunit un nombre incalculable de patineur venus du monde entier. Depuis le 28 février 2019, la troupe est passée à Paris au Palais des sports, se retrouvera à Bordeaux le 16 avril et terminera le 28 avril à Lyon.



Holiday On Ice fête ses 75 ans en 2019. Le spectacle est né pendant les vacances de Noël dans l'Ohio aux États-Unis. Valentina Marchei, une ex-championne italienne, perruque rose vissée sur la tête, en est la star. "Tu reviens vraiment au moment de l'enfance en face de ton miroir dans ta chambre, à danser quand personne ne te regardait", raconte la vedette du show.

Au fur et à mesure des années, tout a été modernisé. Un spectacle technique, empli d'effets spéciaux en tout genre. Une locomotive à vapeur fait même son apparition sur scène. Côté public, un écran géant encadre l'ensemble du fond de scène. L'ancienne championne italienne s’élance, virevolte à un mètre du public, la salle frissonne.

Nathalie Péchalat, ancienne patineuse et marraine française de cette tournée 2019 souligne l'importance du spectacle dans sa vie : "J'ai connu Holiday On Ice dès que je suis entrée en sport-études [...] Mes parents nous y ont emmenés tous les ans et ça m'a donné envie au même titre que les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992."