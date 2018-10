Ary Abittan : "Les tournages télé, c'est parfois étrange"

publié le 07/10/2018 à 14:00

Comme chaque weekend, Jade et Eric Dussart propose à un artiste de refaire la télé ! Aujourd'hui, c'est au tour d'un artiste multi-cartes, humoriste, comédien et parfois même roi du music-hall : Ary Abittan ! Dans l'émission de ce dimanche, le comédien fait la sélection des programmes télé qu'il regardera la semaine prochaine avant de tester sa mémoire avec le Archives ou archi faux et affronte Jade lors d'un Jukebox spécial "Histoire" ! L'humoriste fait aussi des révélations en expliquant notamment ce qui l'agace le plus chez certains animateurs...

Ary Abittan se raconte dans "My Story"

Lors de son retour en 2017 avec My Story, son nouveau spectacle, l'humoriste n'était pas remonter sur scène depuis deux ans ! La raison : le cinéma ! En effet, celui qui est originaire de Sarcelles était accaparé par le milieu du 7e Art avec notamment Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? la comédie de Philippe de Chauveron, immense succès en salles avec plus de 12 millions d'entrées, ou encore le troisième volet de la saga Les Visiteurs.

Ainsi, en 2017, c'est un Ary Abittan gonflé à bloc qui est revenu sur le devant de la scène humoristique. Dans My Story, le comédien propose un spectacle plutôt autobiographique. Il revient sur son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, ses enfants et sa famille recomposée. Un show dans lequel il se livre et qu'il avait déjà présenté à La Cigale en février et mars l'année dernière. Après une tournée triomphale à travers la France, le voilà de retour dans la célèbre salle de spectacle parisienne pour 9 représentations, du 2 au 17 novembre prochains.

Ary Abittan sera à La Cigale du 2 au 17 novembre 2018 avec son spectacle "My Story"

Ary Abittan à La Cigale avec son spectacle My Story, du 2 au 17 novembre. Du jeudi au samedi à 20h30. Le dimanche à 18h.

