A La Bonne Heure avec Khatia Buniatishvili

publié le 19/03/2019 à 12:30

Après s’être rapidement imposée à la conscience du public par l’intrépidité dont elle fait preuve sur scène comme en studio, la pianiste Khatia Buniatishvili est aujourd’hui réputée pour ses choix musicaux originaux et audacieux, qui font de chacun de ses concerts un événement.



Autant connue pour ses apparitions médiatiques que son tempérament ardent, la pianiste délaisse les pages virtuoses qu’elle affectionne pour se confronter à la musique la plus sensible qui soit : celle de Franz Schubert ! Cette brillante musicienne sort son premier enregistrement d’œuvres du compositeur autrichien, avec au programme la dernière sonate pour piano, le premier cahier d’Impromptus, et Ständchen (arr. Liszt) extrait du Chant du cygne D 957.

"Schubert", le nouvel album de Khatia Buniatishvili (Sony Classical)

Paru le 15 mars dernier, l'album Schubert s’inscrit dans la lignée des précédents enregistrements de l'artiste géorgienne pour Sony Classical, tous acclamés par la critique : trois disques consacrés chacun à un compositeur unique (Liszt, Chopin et Rachmaninov) ainsi que deux albums concept, Motherland dédié à sa mère et Kaléidoscope (Moussorgski, Ravel et Stravinski).

Khatia Buniatishvili a débuté comme soliste avec orchestre à six ans, s'est produite dès sa dixième année dans les plus prestigieuses salles européennes, en Israël et aux États-Unis, et n'a plus cessé de progresser par la suite.



Sa carrière a pris une toute autre dimension depuis qu’elle a reçu le Prix de la Fondation Borletti-Buitoni en 2010, intégré le programme novateur "Artistes de la nouvelle génération" de la BBC et été récompensée par deux ECHO Klassik. Très sollicitée à l’international, la pianiste joue régulièrement dans les plus grandes salles de concert du monde avec les meilleurs orchestres et chefs d’orchestre du moment. En 2018, elle s’est produite aux BBC Proms avec Paavo Järvi. Khatia est tout aussi susceptible d’être invitée à faire la une des magazines de mode haut de gamme que celle des revues de musique classique, et apparaît régulièrement à la télévision française.





En showcase ce mardi à 18h pour la présentation de l’album à la FNAC Saint-Lazare à Paris, Khatia Buniatishvili est également en tournée internationale. Elle investira notamment la scène de la Philharmonie de Paris le 25 mars prochain.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande Khatia Buniatishvili est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure