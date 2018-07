Franck Dubosc et Francis Cabrel sont dans "Laissez-vous tenter" de l'été

Musique

L’album en or du jour est Sarbacane de Francis Cabrel. Sorti en 1989, c’est un album-clé, le plus important de la carrière de Francis Cabrel, même s’il s’est vendu à deux fois moins que Samedi soir sur la Terre, mais tout de même à 2 millions d’exemplaires. Le chanteur venait juste de créer les Rencontres d'Astaffort, dans son petit village du Lot-et-Garonne : "Sarbacane a été une révolution dans ma vie, l'arrivée de musiciens très importants et à partir de là, il y a eu un son spécifique".



Littérature

On se plonge aujourd’hui dans Le saut de l’ange de l’américaine Lisa Gardner. Elle ne possède pas encore en France la notoriété d'une Mary Higgins Clark mais elle fait déjà figure de sa digne héritière. .Imaginez une nuit pluvieuse sur une route du New Hampshire, une voiture tombe dans un ravin. Sa conductrice, Nicky, ne se souvient de rien sauf d'une chose : sa fille, Véro, qui était avec elle, a disparu.

L'enquête confirme bien la présence d'une autre personne mais le mari assure que l'enfant n'a jamais existé. Qui croire ? Que s'est-il passé cette nuit-là ? Vous voilà ferré jusqu'au dernier coup de théâtre d'un vertigineux toboggan d'énigmes et de fausses pistes. Lisa Gardner est bien la nouvelle reine du suspense !

Cinéma

Franck Dubosc rend hommage à Vincent Lindon dans Laissez-vous tenter de l’été. "C'est l'un des acteurs préférés de ma mère. C'est un comédien que j'admire, il peut être drôle et dramatique", explique Franck Dubosc à propos du comédien primé à Cannes en 2015 pour son rôle dans La loi du marché de Stéphane Brisé.

