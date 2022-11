Comme chaque année depuis 26 ans en janvier, le Festival International du Cinéma de Comédie s'installera sur les cimes de l'Alpe d'Huez. L'édition 2023 (en partenariat avec RTL) aura lieu du 18 au 23 janvier prochain.

Le jury de ce rendez-vous cinéma devenu majeur est désormais connu. Autour de la Présidente Karin Viard, on trouvera les comédiennes Camille Chamoux et Bérangère Krief, l'acteur québécois Antoine Bernard et l'auteur-réalisateur Stéphane Foenkinos.

Au programme de ce 23e Festival International du Cinéma de Comédie, des avant-premières événement qui seront dévoilées d'ici quelques semaines et une compétition toujours relevée, composée de tous les genres de comédie : romantique, sociale, burlesque ou même policière.

Le jury du festival de l'Alpe d'Huez. Crédit : Festival de l'Alpe d'Huez.

