Après Euphorique en 2016, Bruno Salomone revient sur les planches en 2020 ! A partir du 23 janvier prochain, l'humoriste investira la grande salle du Palais des Glaces à Paris (10e) avec un nouveau one-man-show "d'anticipation". Intitulé Le show du futur, il s'agit de son 4e spectacle en près de 25 ans de carrière.

Dans ce seul-en-scène, le spectateur assiste à une émission de télé dans un futur très proche. Le comédien y interprète tour à tour l'animateur mégalo, les chroniqueurs avant-gardistes mais également les invités, les stars et les peoples. Au programme : des chansons décalées, des rubriques improbables et des météos surréalistes qui s'enchaînent à un rythme effréné.

Il règne dans l'émission une atmosphère joyeuse... jusqu'au moment où tout bascule ! L'ambiance devient alors encore plus folle ! Le show du futur, c'est un univers unique et déjanté où tout virevolte et rebondit à toute vitesse grâce à l'énergie de son créateur Bruno Salomone.

Les émissions de télé, c'est un sujet que Bruno Salomone connait sur le bout des doigts. Après avoir gagné Graines de Star sur M6 en 1995, il devient célèbre avec les Nous C Nous, la troupe d'humoristes qu'il forme alors avec Jean Dujardin, Eric Collado, Manu Jucla et Eric Massot.

Alors que le cinéma lui ouvre ses portes plusieurs rôles au cinéma, il incarne la voix-off de Burger Quiz, le célèbre jeu télé d'Alain Chabat. L'humoriste de 49 ans participe ensuite au succès de la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 pendant 9 saisons. Il y joue Denis Bouley, aux côtés notamment d'Isabelle Gélinas, Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquédec.

