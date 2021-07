"Esther Andersen" : les vacances sublimées par Timothée de Fombelle et Irène Bonacina

Il y a toujours une émotion particulière à la lecture des romans et albums de Timothée de Fombelle. Il y a toujours cette double sensation où on admire le génie qui sait trouver les mots justes pour parler aux enfants, et qui parvient dans le même temps à faire remonter des sensations et souvenirs d'enfance enfouis chez les adultes.



Il y a toujours des images qui surgissent dans nos mémoires quand nous pensons aux vacances passées. Elles sont parfois floues, et tiennent plus à des sensations. Esther Andersen réussit le tour de force de réunir ces images et ces émotions. Comme si nous avions tous et toutes une histoire commune, des émotions communes. C'est là que réside le talent de ces deux artistes qui savent très bien, l'un avec la plume, l'autre avec les pinceaux, capter ces choses pourtant si intimes.

L'odeur de la chambre d'été, le bruit du vent, l'odeur de la mer, la sensation du sable sur la plage. L'ambiance des vacances. Les mots de Timothée de Fombelle ont rencontré les pinceaux délicats et poétiques d'Irène Bonacina. Le trait n'est pas sans rappeler la poésie des dessins de Sempé. Des aquarelles qui sont toutes de vraies œuvres d'art, d'une finesse incroyable. Le sel de la mer, l'odeur du sable, les bruits du vélo qui grince, le dessin devient sonore. Emouvant comme jamais.

J'aimais les jours qui font des grandes boucles pour arriver moins vite au soir Timothée de Fombelle.

L'histoire est celle d'un petit garçon, en route pour les vacances, les grandes vacances ! chez l'oncle Angelo, personnage fantasque "Qui n'avait rien jeté de toute sa vie". Il y a le vélo, le vélo rouge qui fait tant penser à celui des dessins de Sempé, ce vélo qui avec le temps avait fini, raconte Timothée de Fombelle, par devenir presqu'à la taille du garçon.

Les routes en lacet, ces chemin, toujours les mêmes... jusqu'au jour où deux rencontres vont bouleverser la vie du petit bonhomme devenu ado. La mer et... Esther Endersen.

A travers une histoire particulière, cet album parvient à faire remonter mille souvenirs tendres de vacances. Il y a un brin de nostalgie pour nous adulte. Il y a un goût de vacances et peut-être déjà des souvenirs pour les enfants qui s'y plongeront.

Immense coup de coeur pour ce duo poétique qui nous offre là, un des plus beaux albums de cette année 2021.

Esther Andersen est édité par Gallimard jeunesse qui propose sur son site de feuilleter les premières (et magnifiques) page de cet album.