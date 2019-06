Espagne : quinze gouaches de Salvador Dali vendues pour 1,2 million d'euros

et AFP

publié le 06/06/2019 à 02:05

Quinze gouaches sur papier du célèbre peintre espagnol Salvador Dali ont été vendues aux enchères pour 1,2 million d'euros, soit au-delà de leur estimation, tandis que deux œuvres de peintres chinois dépassaient chacune les 4 millions d'euros, a annoncé mercredi 5 juin la maison de ventes Artcurial.



Les gouaches avaient été réalisées entre 1959 et 1976 pour les cartes de vœux d'un laboratoire pharmaceutique espagnol. Hoechst Ibérica avait commandé ces cartes pour les envoyer à ses clients. On y retrouve la métamorphose, la chrysalide, Daphné, Don Quichotte, thèmes récurrents de l'imaginaire du peintre catalan. N'appartenant pas à la période surréaliste, la plus cotée du peintre, elles étaient conservées jusque-là à la Fondation Dali à Figueras.

Les sessions de ventes ont également enregistré plusieurs enchères millionnaires. Ainsi une huile sur toile "Synthèse hivernale C" du peintre chinois Chu Teh-Chun a atteint 5.177.400 euros, soit cinq fois son estimation, tandis qu'une autre huile, cette fois de son compatriote Zao Wou-Ki, intitulée "24.1.61/62", a multiplié par quatre son estimation à 4.662.600 euros.

Ces deux œuvres deviennent ainsi les plus hauts prix de Chu Teh-Chun et de Zao Wou-Ki aux enchères hors d'Asie. Une huile sur toile de Bernard Buffet, Homme assis et plage, réalisée en 1948, a par ailleurs remporté 443.000 euros.