Edmond Rostand : qui est ce dramaturge français à qui Google rend hommage dans son doodle du jour ?

À l'école ou à la maison, de nombreux Français ont lu ou vu une adaptation de Cyrano de Bergerac. L'auteur de cette œuvre littéraire, Edmond Rostand, est mis en avant ce lundi 30 mai par la firme américaine Google sur la page d'accueil de son moteur de recherche dans le cadre de ses Doodle. Il y a 121 ans jour pour jour, celui-ci était élu à l'Académie française.

Né en 1868 à Marseille et mort en 1918, l'écrivain, poète et dramaturge français est issu d'un milieu aisé et cultivé. Après des études de littérature, d'histoire et de philosophie, l'homme se lance dans l'écriture de pièces de théâtre. Il rencontre un premier succès à la fin des années 1800 avec Les Romanesques, une parodie de Roméo et Juliette de Shakespeare dans laquelle deux familles simulent une querelle pour encourager leurs enfants à tomber amoureux.

En 1897, il écrit une pièce de théâtre mettant en scène un épéiste chevaleresque au nez surdimensionné en proie à un triangle amoureux. Ce personnage, devenu le symbole de l'esprit des Français, n'est autre que le héros de Cyrano de Bergerac, qui plus d'un siècle plus tard reste l'une des pièces les plus populaires et continue d'être adapté dans des versions plus modernes.

