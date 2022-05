"Thor : Love and Thunder" : Christian Bale méconnaissable dans le rôle du méchant Gorr

On l'a connu anorexique dans The Machinist, en surpoids dans American Bluff ou Vice, ou encore ultra musclé dans la trilogie Batman ou American Psycho. Cette fois-ci, c'est un nouveau look impressionnant pour Christian Bale dans le prochain Thor : Love and Thunder, quatrième opus de la saga Marvel. Dans la dernière bande-annonce du film, dévoilée ce mardi, on en apprend plus sur le grand méchant, Gorr, le Boucher des Dieux, incarné par Christian Bale.

Visage famélique, maquillé et scarifié, crane rasé, difficile de parfaitement reconnaître l'acteur oscarisé sur les quelques images de la bande-annonce. C'est en tout cas un méchant très charismatique, de la trempe du célèbre Thanos, que Thor va devoir combattre. Ce déchiqueteur de dieux, nommé Gorr, est une créature redoutable née "sur une autre planète".

Né dans le comics Thor : God of Thunder #2 en janvier 2013, il a pour autres identités Gorr le Rédempteur, le Boucher des dieux, le Tueur de dieux, celui qui a voulu se venger de la passivité des dieux après la mort de sa famille. Il utilisera une épée maudite qui lui permettra de tuer les divinités immortelles.

