DOCUMENT RTL - "Je vais me reposer", réagit Pierre Arditi après son malaise sur scène

Mercredi 27 septembre, peu après 20 minutes de spectacle, le comédien Pierre Arditi a été victime d'un malaise sur la scène du théâtre Edouard VII à Paris, où il jouait la pièce Lapin, en compagnie de Muriel Robin. "Il mimait une scène où il était au téléphone, il appelait Samuel Benchetrit. Il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. C'est à ce moment-là que Muriel Robin est allée vers lui et lui a saisi les mains. Et derrière, elle a dit 'rideau'. Le rideau est tombé", a raconté un témoin au micro de RTL.

Rapidement transporté à l'hôpital pour des examens, ces derniers ont montré qu'il n'avait pas fait d'AVC, a indiqué à RTL son entourage. Pierre Arditi a pu regagner son domicile dans la matinée de ce jeudi 28 septembre.

"J'ai fait un malaise vagal avec hypoglycémie", confie-t-il au micro de RTL. "Ça va. C'est un peu chiant mais on n'en meurt pas. Je vais me reposer pendant 6 jours et je vais recommencer à jouer mercredi. J'ai reçu beaucoup beaucoup de témoignages, c'est même assez bouleversant pour moi. J'ai reçu 300 coups de téléphone. Heureusement que j'existe hein, je me demande bien de quoi on pourrait parler sinon !", plaisante le comédien.

