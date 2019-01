"Soumission" de Michel Houellebecq sera adapté en série

publié le 16/01/2019 à 12:15

À sa sortie en 2015, son roman Soumission avait fait polémique : 2022, un futur proche où Mohammed Ben Abbes remporte l'élection présidentielle avec son parti fictif "La Fraternité musulmane" et provoque des changements glaçants dans la société française. Ce sixième roman de Michel Houellebecq en a fait frissonner plus d'un et ça continuera sur les écrans puisqu'il sera adapté en série par Guillaume Nicloux. Aucune date n'est définie pour l'instant.



Ce ne sera pas la première collaboration pour les deux hommes : le cinéaste a réalisé en 2014 L'enlèvement de Michel Houellebecq et C'est extra, dont la sortie est prévue pour 2019. Dans ces deux films décalés, l'auteur touche-à-tout est mis en scène. D'après Cineuropa, la série sera une co-production entre l'Allemagne et la France.

En ce qui concerne le scénario, outre Guillaume Nicloux, on pourra compter sur Nathalie Leuthreau, connue pour la mini-série Il était une seconde fois et Victor Rodenbach, le scénariste de la série avec Éric Judor, Platane.