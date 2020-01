publié le 31/01/2020 à 12:45

L'ancien cancre, le Prix Renaudot 2007 (pour son roman autobiographique Chagrin d'école), l'auteur à succès de l'excellente saga Malaussène, le scénariste de Lucky Luke... est de retour avec un nouveau roman on ne peut plus "onirique". Dans La loi du rêveur (Gallimard), l'ancien prof s'inspire de sa propre vie (mais dans quelle mesure ?) pour s'interroger sur la frontière, parfois très floue, entre le rêve et la création littéraire.

Daniel Pennac profite également du sujet pour rendre un vibrant hommage à l'un de ses maîtres: le réalisateur italien Federico Fellini. C'est que l'auteur de La strada, La dolce vita, ou encore Amarcord s'inspirait, lui aussi, de ses rêves pour créer ! C'est pourquoi Pennac ponctue chaque début de chapitre d'une citation du réalisateur italien, dont celle-ci, sublime: « Lorsque j’avais 6 ou 7 ans j’étais convaincu qu’il existait deux vies, l’une où l’on vivait les yeux ouverts et l’autre les yeux fermés »

Stéphane Bern et toute son équipe de chroniqueurs en profitent pour questionner Daniel Pennac sur son parcours, de ses difficiles années d'apprentissage ("Je me croyais stupide") jusqu'à l'attribution du Prix Renaudot ("Je ne faisais même pas partie de la fameuse liste, ce fut une surprise totale !").

La loi du rêveur Crédit : Gallimard

"L’ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini. Minne et moi regardions Amarcord du fond de notre lit.

— Ah! Non! Merde!

J’ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à l’assaut pour changer l’ampoule carbonisée. Explosion sourde, la maison s’est éteinte, je me suis cassé la figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé.

Ma femme m’a vu mort au pied du lit conjugal.

De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c’est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je l’avais vécue."



La recette de Luana Belmondo:



PHO pour 4 personnes :



Ingrédients pour le bouillon :

· 2 kg d’os de bœuf détaillés en petits morceaux

· 2 ciboules chinoises (à défaut, 2 oignons et 6 tiges de persil plat)

· 5 cm de racine de gingembre frais

· 2 étoiles de badiane (anis)

· Gros sel

· 10 grains de poivre noir

Ingrédients pour la garniture :

· 400 g de nouilles plates de riz

· 400 g de viande de bœuf maigre

· ½ bouquet de coriandre fraîche

· ½ bouquet de menthe fraîche

· 4 tiges de basilic chinois (rien a voir avec basilic traditionnel… les feuilles sont plus petites et le goût évoque un peu la coriandre et la citronnelle)

· 2 citrons verts

· 1 petit piment vert

· 1 morceau de gingembre

· sauce Nuoc nam



Pour le bouillon :

Mettre les os de bœuf dans un grand faitout. Recouvrir de 4 litres d’eau froide, puis portez à ébullition sur feu doux, en écumant les impuretés à la surface.

Ajoutez les ciboules entières, le gingembre épluché et coupé en fines lamelles et la badiane, du gros sel et les grains de poivre.

Laissez mijoter pendant minimum 3 heures.

Filtrez le bouillon à l’aide d’un chinois et réservez.



Pour la garniture :

Hachez finement les herbes.

Coupez le piment et retirez les graines. Émincez en fines rondelles.

Détaillez ensuite la viande de bœuf en lamelles, et rajouter celles-ci au bouillon chaud.

Cuisez les nouilles de riz à part dans une casserole d’eau salée pendant 4mn.

Ajoutez le tout au bouillon et versez un peu de nuoc nam par dessus.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Luana Belmondo, Marc Giraud, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !