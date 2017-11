AC/DC : Malcolm Young, fondateur et guitariste du groupe, est mort à 64 ans

publié le 18/11/2017 à 15:05

Il était, avec son frère, le fondateur de l'un des plus grands groupes de rock de l'Histoire. Malcolm Young est décédé à l'âge de 64 ans, a annoncé AC/DC dans un message publié sur Facebook, samedi 18 novembre. "Malcolm souffrait de démence depuis plusieurs années et est décédé en paix, sa famille veillant près de lui", est-il précisé dans le message. Malcolm Young était "un guitariste, compositeur et visionnaire, ajoute le groupe, il était un perfectionniste et un homme unique".



Angus Young, son frère, lui rend également hommage dans ce message Facebook. "En tant que frère, il est difficile d'exprimer avec des mots ce qu'il a signifié pour moi durant ma vie, le lien que nous avions était unique et très spécial. Il laisse derrière lui un héritage énorme qui vivra toujours". Et de conclure : "Malcolm, le travail est bien fait".

Le guitariste disparaît moins d'un mois après la mort de son frère, George Young, avec qui il avait fondé le mythique groupe AC/DC.