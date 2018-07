publié le 28/01/2018 à 10:02

Alex et Sue sont amoureux. Il est violoniste à New York, elle est serveuse à Los Angeles, en attendant bien sûr de devenir actrice. 4.500 kilomètres de distance, ça use les sentiments. Alex décide de tendre le pouce à travers le continent. Au Nouveau-Mexique, la somptueuse Buick de Charles Haskell s’arrête. Mr Haskell est un faisan, plein aux as. Il va à Los Angeles, il a besoin d’un second chauffeur et pas besoin de parler. C’est parti, pas très loin pour Haskell à cause d'une crise cardiaque. Alex se retrouve avec un cadavre, un roadster cabriolet, un paquet de fric et encore 2.000 bornes à couvrir.



L’occasion est trop belle, Haskell finit dans le fossé et Alex seul au volant. Cap sur la Cité des Anges, où l’attend sa dulcinée, qui entre temps s’est amourachée de Raoul. Raoul Kildare, brillant figurant, pas encore acteur ; mais ça ne saurait tarder. Autant vous dire tout de suite que l’affaire va virer en eau de boudin assez rapidement. Et accélérer encore quand Alex aura la mauvaise idée de ramasser une jolie auto-stoppeuse, juste après la frontière de Californie…

Pour une raison incompréhensible, cet excellent roman noir, paru en 1939 et adapté au cinéma en 1945, n’avait jamais été traduit en français, le mal est réparé. Détour de Martin Goldsmith, est un pur régal, "un petit livre incandescent qui avance à toute vitesse, a écrit le New York Times. Tout à fait juste. On se permet juste d’ajouter que si les féministes d'aujourd’hui lisent ce bouquin, elles risquent la crise de nerfs.

"Détour" de Martin Goldsmith est dans "C'est à lire" Crédit : Rivages

Détour de Martin Goldsmith, est paru chez Rivages, en format poche.