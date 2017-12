publié le 10/12/2017 à 08:42

"Toutes les vieilles connaissances seront là". C'est ainsi que se termine le télégramme d'invitation au mariage de James Lingham, éleveur de bœufs dans le Montana. Nous sommes en 1888. Les trois hommes qui reçoivent le message sont deux frères : Oswell et Godfrey Danford, et Richard Sterling, coureur de jupons patenté et joueur de poker professionnel.



Dans une vie antérieure, ces quatre-là formaient le "gang du grand boxeur". Ils ont braqué des banques et tué pas mal de monde avant de disparaître des radars de la police. Leurs complices de l'époque étaient des pillards assassins de la pire espèce. Leur fausser compagnie n'a pas été sans quelques explications... disons musclées. "Les vieilles connaissances", ce sont eux. Qui s'invitent à la noce et veulent solder tous les comptes, là-bas, sous les ciels immenses du Territoire du Montana.

Attention : danger. Danger de ne plus pouvoir faire autre chose que lire et lire encore si vous mettez le nez dans Une assemblée de chacals, roman western magistral qui m'a laissé secoué comme un prunier et excité comme un pou. Les grincheux diront que l'auteur a tout plagié des films de Sergio Leone, Tarentino et Peckinpah. On s'en moque. D'abord parce que ces trois réalisateurs sont des pointures incontestables. Et ensuite parce qu'un plaisir de lecture à ce niveau-là, ça a dû m'arriver 5 ou 6 fois seulement cette année. Alors Basta ! Jetez-vous sur Une assemblée de chacals, de Craig Zahler. C'est paru en octobre aux excellentes éditions Gallmeister.

"Une assemblée de chacals", de Craig Zhaler Crédit : Éditions Gallmeister

