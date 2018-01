publié le 07/01/2018 à 09:24

Alors que les États-Unis replongent à bien des égards dans l'obscurantisme, nous vous proposons d'entamer l'année avec un très grand roman américain, d'Histoire et d'Espoir. Voici Cora, elle a une quinzaine d'années, elle est esclave sur la plantation de cotons des frères Randall, en Géorgie. Sa grand-mère Ajarry a péri sous les coups du régisseur irlandais, sa mère Mabel est parvenue à s'enfuir, direction plein Nord vers les États Libres de l'Union. Ridgeway, le chasseur d'esclaves, ne l'a jamais rattrapée, mais il ne l'a pas oubliée.



Quand Cora s'enfuit à son tour, Ridgeway se remet en chasse, celle-là ne lui échappera pas. Pour atteindre la Pennsylvanie, le New Jersey ou le Canada, Cora va emprunter "l'underground railroad", le "chemin de fer souterrain". Ce n'est pas un train, mais tout un réseau de passeurs, de soutiens et de caches qui a vraiment existé et a épargné à 100.000 esclaves un abominable destin, tout au long du XIXème siècle.

C'est ce voyage infernal que nous raconte ce livre terrible et magnifique. Dans les rangs de coton, c'est le roman de l'abjection totale, de la violence brute, du déni de l'humain. Dans le chemin de fer souterrain, c'est le roman de l'altruisme abolitionniste, un engagement redoutable et dangereux. Car ceux qui cachaient les esclaves repris subissaient leur sort : la corde, tout simplement. C'était il y a 150 ans, autrement dit, hier.

"Underground railroad", de Colson Whitehead est dans C'est à lire Crédit : Albin Michel

Underground railroad, de Colson Whitehead, est paru chez Albin Michel.