Avec "La grande aventure", Titeuf se met au vert et continue son évolution

publié le 01/06/2021 à 10:17

Le tome 17 de Titeuf, édité par Glénat, arrivera en librairie le 3 juin. La grande aventure est son titre. Zep, son créateur, change les habitudes de ses lecteurs. Jusque-là, chaque nouvel album de Titeuf sortait fin août… Cette année, c'est pour début juin. "Je voulais l'aérer, le dispenser de masque. Et là, c'est lié à la thématique de cet album : la colo, révèle l'auteur au micro de RTL. D'habitude fin août, c'est la rentrée scolaire, une sorte de bonbon pour faire passer la reprise des classes mais là comme il part en colo, c'est bien de livrer cette aventure pour les enfants qui partent en vacances."

Autre nouveauté, Zep a décidé de concevoir une histoire complète, alors que la plupart des albums de Titeuf sont une succession d’histoires courtes. "C'est la troisième fois que je fais ça sur la série, précise Zep. J'aime bien le faire de temps en temps. Ça permet de donner plus de place aux personnages secondaires. Titeuf sort aussi de son univers. Il va en forêt, il n'a plus ses copains habituels.é

Titeuf sort de son préau pour découvrir la nature... Zep surfe sur la vague verte. Nous sommes dans la nature. C’est la grande aventure pour Titeuf. Pas de jeux vidéo, pas de portable, mais le grand air ! Titeuf est en colonie de vacances au camp du Bois des Ours… Mais où il n'y a plus d'ours. Au Bois des Ours, Titeuf marche sur l’herbe verte. Fait ses besoins dans des toilettes vertes avec des mouches vertes. Il joue avec des jeux moisis, virant au vert… Et regarde ahuri sa monitrice de colo Shirley manger des sauterelles vertes, "riches en protéines". On apprend une quantité de choses passionnantes dans cet album.

"La Grande aventure" de Zep Crédit : Glénat

La grande aventure est un album où on rit beaucoup. Titeuf donne un surnom à tous les copains : Stella, la "minimeuf harceleuse de slips"... Jimmy, le "toxicomanisé du portable". Crystel, la "prédatrice des desserts", Shirley, la "cannibale des sauterelles". Anthony, "le mytho du slip" parce qu'il trouve que Louane est "trop bonne" et Thérèse qui est encore plus accro que Titeuf aux jeux vidéo... Elle cherche une prise de console dans la tente des copains. Il n’y a plus beaucoup de différences entre les filles et les garçons. Comme s’ils avaient désormais les mêmes phobies et les mêmes centres d'intérêt.

Titeuf est toujours attiré vers des amours impossibles. Il est dingue de sa monitrice Louane, alors que la petite Stella lui fait du gringue et il s'en contrefiche ! Autre sujet : l'homosexualité. Titeuf ne tombe pas encore amoureux d’un garçon, ça, c'est peut-être pour le prochain album… mais le frère de Jimmy a un amoureux et "c’est pareil qu’avec une fille sauf qu’il est momosexuel". "Ça devient quelque chose que complètement normal pour Titeuf. La série suit aussi l'époque. Le premier album est sorti en 1993 et l'homosexualité était alors encore mystérieuse. Quelque chose qu'il ne comprenait pas. Aujourd'hui, ça ne pique même plus sa curiosité. On en parle aux enfants, heureusement, on a évolué et Titeuf évolue lui aussi".

Mais cet album évoque aussi subtilement des questions plus graves comme des questions liées à la pédophilie : "Notre corps nous appartient", clame Titeuf. La différence d’âge entre les amoureux est un des thèmes de l’album. Stella est amoureuse de Titeuf qui a deux ans de plus qu’elle alors que lui est amoureux de Louane qui a 10 ans de plus que lui. Il veut tellement attirer l'attention de Louane qu'il se met à lire l’almanach des curiosités pour avoir une conversation intéressante avec elle ! Là on se dit qu'il murit un peu.

Il y a de magnifiques planches des enfants dans la nature, avec Bambi qui fait une apparition. "Il y a des morceaux de poésie dans la nature", dit Titeuf. Avec ses copains, il continue d’être craintif dans cette nature qu'il explore pour la première fois : un hérisson le met dans un état de panique folle et l'idée de rencontrer un loup ou un renard le tétanise... Mais, avec ses copains, il va finir par planter des pousses d'arbres, faire du compost et du yoga pour "devenir plus vert à l’intérieur de lui-même" …