publié le 28/04/2017 à 10:48

Arturo Pérez-Reverte est l'un, si ce n'est le romancier espagnol le plus lu dans le monde et tout particulièrement en France, dès son premier livre en 1993, Le Tableau du maître flamand suivi de bien d'autres succès, Le Maître d'escrime, Le Peintre des batailles ou sa série de cape et d'épée, avec Les Aventures du capitaine Alatristé. Sa marque de fabrique ? De grands romans historiques et d'aventures, érudits et populaires. Une veine qu'il a gardée dans Deux hommes de bien, son nouveau roman publié aux éditions du Seuil.



Membre de l'Académie royale d'Espagne, Arturo Pérez-Reverte raconte le voyage rocambolesque de deux de ses prédécesseurs mandatés par l'Académie pour se rendre à Paris et rapporter les 28 tomes de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un ouvrage alors interdit dans la très catholique Espagne. "J'étais en train de fouiller dans la bibliothèque et je suis tombé sur la première édition de l'Encyclopédie. J'ai fait une enquête pour trouver comment l'exemplaire s'était retrouvé là. J'ai décidé d'écrire comment l'Encyclopédie est arrivée en Espagne", confie le romancier.

Un roman aux influences de Cervantès et Alexandre Dumas

On va donc suivre le périple des deux membres de l'Académie espagnole chargés de cette mission. "Il y a le bibliothécaire, un homme paisible et religieux, mais avec une conception logique du monde. L'autre est un scientifique sans foi et athée. On peut voir un parallélisme entre Don Quichotte et Sancho Panza dans l'oeuvre de Cervantès", poursuit-il.

Mais, dans sa façon de revisiter par la fiction la Grande Histoire, Arturo Pérez-Reverte a un autre maître : Alexandre Dumas. "Les livres de Dumas sont les premiers que j'ai lus quand j'étais jeune. C'était un vrai plaisir de lecteur. Dumas m'a laissé une certaine façon d'entendre la littérature (...) et surtout la manipulation de l’histoire et l'introduction des éléments forts".

Un grand d'Espagne dans @LVT_RTL : Arturo Pérez-Reverte publiera le 4 mai #DeuxHommesDeBien aux @EditionsduSeuil . Rendez-vous à 9 heures ! pic.twitter.com/H8frpKrftg — Bernard Lehut (@BernardLehut) April 28, 2017

Paris, figure centrale de "Deux hommes de bien"

Le personnage le plus important c'est Paris. Plus précisément, le Paris pré-révolutionnaire, formidablement décrit par l'écrivain espagnol. On y est, qu'il s'agisse du Paris des philosophes et des encyclopédistes au café Le Procope, du Paris des aristocrates et de leurs soirées libertines ou du Paris misérable, de la colère populaire qui monte. On prend la mesure non seulement de l'érudition de Pérez-Reverte mais aussi de sa passion pour notre Histoire et la France.



"Pour ma génération, la France est toujours la référence culturelle (...) J'ai un rapport chéri avec la France. Ces livres, c'est une façon de rendre à la France ce que je lui dois", conclut l'auteur. Une dette qu'Arturo Perez-Reverte rembourse au centuple avec le brillant et passionnant Deux hommes de bien.



La couverture du nouveau livre d'Arturo Pérez-Reverte Crédit : Seuil