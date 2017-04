publié le 27/04/2017 à 10:18

Ces trois livres de poche permettent de faire de grandes lectures à petit prix. On démarre en compagnie de Pierre Lemaitre et la sortie en poche de son roman Trois jours et une vie. Le Goncourt 2013 avec Au revoir là-haut renoue ici avec ses premières amours, le roman noir. Lors de sa première parution l'an dernier, Pierre Lemaitre avait expliqué que l'idée lui était venue en se demandant comment quelqu'un devient un meurtrier.



Dans une petite ville de province, un enfant de 6 ans est tué. La police cherche en vain son meurtrier. Nous, lecteurs, le connaissons d'entrée : il s'agit d'Antoine, 12 ans, le voisin de la petite victime. Terrifié par son geste, Antoine est persuadé d'être très rapidement démasqué. Or le destin en décidera autrement… Sauvé, Antoine ? Libéré du poids de son crime ? Non, en réalité, il est condamné à perpétuité à la peur d'être rattrapé par son passé.



Trois jours et une vie, de Pierre Lemaitre, vient de sortir au Livre de Poche.

Une vie fascinante et un polar glaçant

La deuxième lecture est une des révélations de 2016, Le Grand marin de Catherine Poulain. Pendant 20 ans, Catherine Poulain a bourlingué à travers le monde en exerçant toutes sortes de métier, serveuse de bar à Honk-Kong, employée dans une conserverie de poissons en Islande, ouvrière dans les chantiers navals d'Amérique, ramasseuse de pommes au Canada et pêcheuse de haute mer en Alaska.

Un métier de chien, dans le froid et les tempêtes, a fortiori pour Catherine Poulain, seule femme dans ce monde d'hommes. Fascinante Catherine Poulain, petit bout de femme à la voix fluette, pourtant solide comme un roc, sensation littéraire de l'an dernier. Embarquez sans hésiter pour son incroyable récit d'aventures.



Le Grand marin, de Catherine Poulain, vient de sortir chez Points poche.



On termine par un polar, un vrai de vrai. Surtensions signé Olivier Norek, ancien lieutenant de police en Seine-Saint-Denis, alors, le crime, il connaît ! Ses livres sont donc criants de vérité et son double littéraire, le capitaine Coste est devenu l'un des héros les plus attachants du polar français. Il est confronté cette fois-ci à l'évasion de cinq criminels plus redoutables les uns que les autres, imaginée par la sœur de l'un d'entre eux qui va mettre sur les dents, en surtension le capitaine Coste et ses hommes.En surtension, le lecteur l'est aussi au fil de l'intrigue magistrale déployée par Olivier Norek.



Surtensions, d'Olivier Norek, est à lire chez Pocket.