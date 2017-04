Jean-Claude Carrière : "Je viens d'une catégorie sociale qui a presque disparue"

publié le 22/04/2017 à 15:09

Parfois, il suffit simplement de faire la liste des œuvres d'un artiste pour en mesurer le talent. C'est le cas de Jean-Claude Carrière. À 85 ans, l'écrivain originaire de Colombières-sur-Orb dans l'Hérault, a écrit environ 80 romans, autant de scénarios de cinéma. Il était l'ami de Luis Buñuel ou encore de Pierre Etaix. En 2015, il a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière de scénariste.



Jean-Claude Carrière se décrit comme "un homme du sud", qui possède toujours la maison où il est né. "J'ai des origines de la petite paysannerie française, c'est à dire une catégorie sociale qui a presque disparue. J'ai assisté à cette disparition au cours de ma vie ", confie Jean-Claude Carrière.

Un demi-siècle après la parution des six volumes de Frankenstein, écrits de 1957 à 1959, les éditions French Pulp Edition les rééditent, à la "très grande surprise" de Jean-Claude Carrière. Une réédition qui surprend puisqu'il y a plusieurs années de cela, Jean-Claude Carrière avait confié que ces livres étaient des écrits "alimentaires".



En effet, à 25 ans et avec peu de ressources financières, le jeune homme avait accepté d'écrire ces livres pour gagner de l'argent. Il ne lui aura fallu qu'une quinzaine de jours d'écriture par livre pour terminer les six volumes.