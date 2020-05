Au bord du Lac Léman

publié le 29/05/2020 à 13:00

Avec la journaliste Sophie Jovillard, on part à la découverte de l’un des plus beaux sites d’Europe, le lac Léman, aux airs de mer intérieure entre la Suisse et la France et dont les rives sont jalonnées de stations balnéaires, de châteaux et de paysages pittoresques.

Comment surnomme-t-on le Lac Léman ? Qu'est-ce que le '' bain des Pâquis '' ? Pourquoi l'église de la commune d'Yvoire est-elle particulière ? Depuis quand Evian les Bains est-elle une destination thermale ? Qu'est-ce que la désalpe ? Pourquoi les vaches ont-elles des cloches pendues autour du cou ? Connaissez-vous les vignobles du Lavaux ?



Notre invitée nous emmène dans les coulisses de la fabrication du vacherin Mont d'Or, fromage artisanal du Jura, et nous explique également pour quelles raisons ce fromage a été créé.



à voir : Echappées belles.

