Après deux ans d'absence, Solidays en force avec plus de 247.000 festivaliers

Crédit : Benoit Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les organisateurs ont annoncé ce dimanche soir qu'après deux ans d'absence pour cause de crise sanitaire, le festival Solidays, qui se clôture dimanche soir, a explosé son record de fréquentation avec plus de 247.000 festivaliers, dont la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.



Pour cette édition des retrouvailles, qui a vu se succéder sur scène depuis vendredi les Black Eyed Peas, le rappeur Orelsan ou Feu! Chatterton, ce sont au total 247.022 personnes qui ont été accueillies à l'hippodrome de Longchamp, à l'ouest de Paris, précise le communiqué des organisateurs. Cette 24e édition bat ainsi le record datant de 2019, lorsque 228.000 personnes avaient fait le déplacement pour la dernière édition pre-Covid-19.

Plusieurs personnalités dont l'acteur Kad Merad, l'humoriste Charline Vanhoenacker ou l'animateur Denis Brogniart étaient présents ce week-end comme bénévoles à la boutique Solidays. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak était attendue dans la soirée dimanche.

Deux annulations consécutives à cause de la crise sanitaire

Solidays n'est pas un festival de musiques actuelles comme les autres, puisqu'il permet de financer des plans d'action de l'association Solidarité Sida. Luc Barruet est depuis 30 ans le patron de Solidarité Sida, l'association qui a créé le festival Solidays pour mobiliser contre la maladie.

La 24e édition permettra de financer près de 120 programmes de prévention et d'aide aux personnes vulnérables dans plus de 20 pays, indique le communiqué. Le festival avait été annulé dans son format habituel deux années de suite en raison de la crise sanitaire. L'été dernier, un évènement gratuit pour les soignants et leurs accompagnants avait toutefois réuni 12.000 spectateurs.

