"Altamont" de Herik Hanna et Charlie Adlard sacrée BD RTL du mois de septembre

Le festival d'Altamont était censé être le Woodstock bis. Dans la bande dessinée du même nom, sacrée BD RTL du mois de septembre, nous suivons cinq copains d’enfance fous de rock. Ils sont dans le van qui les emmène en Californie du nord où a lieu le festival. Et ils se chamaillent sur chaque morceau qui passe à la radio. Est-ce que Jimmy Hendricks est un peu brouillon comme le prétend Samantha, ou est-ce que c’est un Dieu comme le clame Jenny ? En tout cas Thomas, qu’on surnomme Schizo, n’a pas d’avis parce qu’il est stone du matin au soir.

On est en pleine période beatnik, l’amour est libre et la drogue - toutes sortes de drogues - coulent à flot. Dans le van il y a aussi Léonard, dit Léo, l'esprit tout aussi embrumé par des substances illicites. Il vit en communauté et a des envies révolutionnaires plein la tête. Le cinquième de la bande, c’est Mathieu, surnommé Doc. Il revient de la guerre du Vietnam, un œil en moins, le corps meurtri, et psychologiquement encore sous le choc.

La première partie de la bande dessinée est un road movie avec une petit touche de western puisqu’ils traversent la Californie avec ses villes, ses zones, ses populations pas toujours des plus accueillantes. L'auteur Herik Hanna rend compte avec brio l'ambiance beatnik de la fin des années 60, et surtout l'ambiance de ce satané festival parce que les 5 potes vont finalement arriver à Altamont. Et le festival va s'avérer être une catastrophe : 300.000 gosses défoncés et 200 bikers payés en cannettes de bière. Bilan : quatre morts.

Notre bande des 5 va être mêlée à ces tragiques événements. Mais ne vous attendez pas à une enquête policière, l’intérêt de l’album c’est la découverte de ce festival d'Altamont à travers la vie des 5 amis prisonniers de leur passion pour la musique et la drogue. Herik Hanna ne voulait surtout pas faire de BD historique.

Le festival d'Altamont a marqué la fin de cette période permissive. La génération beatnik symbolisait le changement ! Sex drug and rock and roll. Mais la libération ne fut pas un triomphe pour tous. L’épilogue montre d'ailleurs les trois gars, treize ans plus tard. Devenus des messieurs bien sous tous rapports. Ils reviennent sur ce qui s’est passé lors de ce festival. Avec encore de nouvelles révélations. Et ce qu’on a à peine perçu dans la cohue du festival, on le comprend dans cet épilogue. L’album vaut aussi pour l’énergie qui se dégage du dessin de Charlie Adlard qui réussit à rendre passionnant ce qui pourrait sembler à beaucoup un peu dépassé. Altamont est édité par Glénat, un album plein de musique, de beatniks, des fachos en motos, un peu de paix au Vietnam, et beaucoup d’amitié compliquée. C’est la bande dessinée RTL de la rentrée.