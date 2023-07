BD RTL de l'été - "Tango" de Risuelo et Pronostico, un album sur la vie de couple et la banalité du quotidien

Tango est l'œuvre de deux artistes italiens. Fulvio Risuelo et Antonio Pronostico, largement inconnus en France. Fulvio Risuelo, 32 ans, est réalisateur de cinéma considéré comme l’enfant prodige du 7e art, en Italie. Un de ses courts métrages Varicella a été primé en 2015 à cannes. Et Antonio Pronostico, 36 ans est déjà un dessinateur qui compte dans son pays. Son trait est d’une grande économie de moyens et d’une belle finesse.

La bande dessinée s'appelle Tango non seulement parce qu'on y danse le tango. Tout l’album pourrait se résumer à un pas de deux conjugal. L'histoire est celle d'un couple tout ce qu’il y a de plus ordinaire, blanc hétéro, Myriam et Lele, qui se chamaille pendant 235 pages et dans toutes les positions : assis, debout, couché, allongé. C’est un peu l’engueulade faite art. ou le dictionnaire amoureux de la dispute. On finit par comprendre qu’ils aiment ça, qu’ils sont accros, et le lecteur le devient, lui aussi. Surtout quand Myriam balance méchamment à son jules : "Regarde-moi dans les yeux quand on s'engueule !".



Tango, la BD RTL de l'été Crédit : Sarbacane

Tango commence par une visite d'appartement, Myriam et Lele veulent s'installer ensemble. Si ça ne vous rappelle rien, c’est que vous n’avez jamais été en couple. Ils se disputent pour savoir s’ils vont avoir un chien, ou un bébé, ou les deux… et les auteurs proposent au lecteur plusieurs versions. Pour le bébé allez à la page 22. Le chien, c’est page 4 ... Le jeu de l'oie des inévitables conflits. On avance ou on recule dans le récit selon nos goûts, et tout devient possible !

Mais on peut aussi lire la bande dessinée d'une traite de la page 1 à la page 235. Et je vous le conseille. L’important est ailleurs. Car il y a des choses importantes, dans cet album. Sur la vie de couple. La banalité du quotidien, l’angoisse de la routine. L’engueulade est une façon d’échapper à ces fléaux insidieux. On découvre qu’il est beaucoup plus amusant de se disputer quand on s’aime que quand on se déteste. Rien de tel qu’une bonne menace de se quitter, pour bien faire l’amour. Tango est par ailleurs doté d’un découpage cinématographique d’une grande habileté. Et comme dans tout bon tango qui se respecte, l’album Tango va crescendo. Je ne vous dévoile pas la fin mais c’est grand. Allez découvrir deux artistes de talents et d’Italie : Fulvio Risuelo et Antonio Pronostico. Leur album Tango est la bande dessinée RTL de l'été. Un feel good qui marche à 100% !