"Tout ce qu'il faut pour une cabane" : un livre pour imaginer son abri perché

publié le 14/10/2020 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Tout ce qu'il faut pour une cabane, un livre célébrant la créativité de l'enfance.

"Cet inventaire poétique décline tout ce dont on a besoin pour une cabane : d'abord, lever les yeux, puis laisser courir son imagination. Ensuite, bien choisir son arbre, rassembler son courage, s’équiper d’une poignée de clous et de quelques planches, préparer une pile d’oreillers et un duvet douillet, s’entourer d’amis intrépides…"



Tout ce qu'il faut pour une cabane, de Carter Higgins, illustré par Emily Hughes, lu par Sophie Gogibus, bibliothécaire jeunesse à la médiathèque Boris Vian de Tremblay-en-France.

"Tout ce qu'il faut pour une cabane" de Carter Higgins, Emily Hugues Crédits : Albin Michel Jeunesse | Date : 04/10/2020 1 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Tout ce qu'il faut pour une cabane" de Carter Higgins, Emily Hugues Crédits : Albin Michel Jeunesse | Date : 1 / 1 < > +

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.