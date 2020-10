Sandrine Campese signe un livre pour rendre élégant le Français de ses enfants

publié le 06/10/2020 à 11:05

Qu'on se le dise : Un MDR, un LOL, ne remplaceront jamais un "s'esclaffer" . Selon plusieurs études, 10% de la population ne maîtriserait que 400 à 500 mots. Faut-il dès lors imposer à l'école l'apprentissage d'un vocabulaire plus large, plus élégant ? "Non", répondent en chœur les linguistes, mais il faut offrir la possibilité d’accroître le vocabulaire des enfants. C'est exactement le but de ce livre Un petit dessin pour parler comme les grands. Ce formidable ouvrage s'inscrit dans une suite de livres : Un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon, Un petit dessin pour ne plus prendre un dromadaire pour un chameau.



Sandrine Campese grande spécialiste de la langue française et passée maître dans l'art de la mnémographie, la mémorisation par l'image, propose d'explorer 60 mots courants (adjectifs, noms, verbes) en les associant à des équivalents soutenus parfois, et c'est regrettable, un peu oubliés, désuets. Ces mots offriront aux plus jeunes des mots non pas savants mais plus élégants, parfois plus poétiques, assurément plus riches.

Narrer pour raconter, loquace pour bavard, ardu pour difficile. Chaque mot est décortiqué et analysé. Par exemple : on dit vélo, mais on pourrait dire bicyclette avec un Y au milieu. Pour s'en souvenir, imaginez le guidon d'un vélo, il forme un y. Page de droite un dessin pour mémoriser l'orthographe du mot et page de gauche, tout sur le mot, son genre, son sens et un peu d'étymologie. Dans "Bicyclette" il y a le préfixe "bi" qui veut dire deux et le nom cycle qui veut dire cercle : 2 cercles, deux roues, une bicyclette. C'est malin, c'est simple et ça rend intelligent. Donnez de l'élégance à votre français !



Un petit dessin pour parler comme les grands Crédit : Le Robert

Un petit dessin pour parler comme les grands de Sandrine Campese est édité aux Editions Le Robert, il s'adresse aux plus jeunes pour qui la langue de Molière n'aura plus de secret !

L'autrice Sandrine Campese est diplômée de Science Po et de la Sorbonne et se consacre à la passion qu'elle nourrit depuis l'enfance : les mots. Membre du comité d'experts du Projet Voltaire elle promeut la langue française sous un angle ludique et pédagogique, notamment à travers la mnémographie, procédé de mémorisation par l'image. On attend et espère maintenant qu'elle se lance dans la rédaction d'un roman.