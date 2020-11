Albert Camus "écrivait pour les êtres humains", confie sa fille Catherine Camus

et Jérôme Florin

publié le 17/11/2020 à 11:15

L'épidémie de Covid-19 et le premier confinement ont relancé de façon spectaculaire les ventes de La Peste tant ce que raconte Albert Camus dans son roman correspond à ce que nous étions en train de vivre. Le manuscrit original de ce chef-d’œuvre est donc publié pour la première fois aux éditions des Saints-Pères.

Le succès de La Peste depuis le printemps dernier ne surprend pas à vrai dire Catherine Camus. "Je pense que papa écrit à hauteur d'homme et c'est pour cela qu'il traverse le temps. Il écrivait pour les êtres humains. Il vous donne beaucoup de force (...) Papa, il aide toujours à vivre", explique-t-elle au micro de RTL.

L’enchaînement d’évènements que va nous décrire Camus sort bien de l’ordinaire : l’insouciance dans un premier temps puis la peur face à l’hécatombe, le confinement, l’individualisme des uns, la solidarité et le dévouement des autres. À plus de 70 ans de distance, les ressemblances avec ce que nous traversons depuis plusieurs mois sont nombreuses et troublantes.

L'immense succès de "La Peste" à sa parution

Albert Camus écrit La Peste pendant la Seconde Guerre mondiale mais le livre ne sera publié qu'en 1947 et connaîtra immédiatement un immense succès. Le premier de l'écrivain qui le "déconcerte" dit-il car il considère son roman comme totalement manqué. Et pourtant, La Peste est le résultat de 5 ans d'écriture, Albert Camus se documente sur le sujet dès la fin des années 30, il réalise une première version entre 1942 et 1943, qu'il titre d'abord Les Séparés.

C'est ce premier manuscrit qui est publié aujourd'hui, 105 feuillets rédigés à l'encre bleue d'une écriture fine et serrée, avec de nombreuses ratures et corrections à l'encre noire. Camus va reprendre sa première mouture, la retravailler jusqu'en 1946, ce sera le texte qu'on connait aujourd'hui, son roman le plus célèbre avec L’Étranger paru, lui, en 1942.