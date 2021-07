15 incontournables jeunesse à glisser dans la valise

Ce sont des incontournables de la littérature jeunesse : certains ont plus de 100 ans, d'autres à peine 2 ans. Ce sont tous des succès de librairie. Des succès à prix tout doux (5 euros 50) édités par Gallimard Jeunesse.



"Le prince de Motordu" né il y a 40 ans sous la plume et les dessins de Pierre Elie Ferrier alias PEF.

Un heureux papa, auteur de 150 livres jeunesse, les aventures du prince de Motordu se sont écoulées à plus d'un million et demi d'exemplaires. Si vous ne le connaissez pas, le Prince de Motordu est un petit bonhomme né dans un pays très particulier où l'on ne parle pas tout à fait comme chez nous. Jouant sur la phonétique et les situations on y joue du panneau a queue et de la carpe, et le pays est peuplé de cheveux, bâches et autres cafards, comprenez par là des chevaux des vaches et des canards.. le premier tome du prince de Motordu sorti en 1980 s'intitule alors La belle lisse poire du prince de Motordu.

La belle lisse Poire du Prince de Motordu Crédit : PEF / GALLIMARD JEUNESSE

C'est l'art de la paronymie : deux mots dont le sens diffère mais dont la graphie ou la prononciation sont très proches. La paronymie sublimée donc par PEF Pierre Elie Ferrier amoureux des mots. dans La belle lisse poire du prince de Motordu, le petit prince qui habite un magnifique chapeau va rencontrer la princesse Dézécolle l'institutrice. Elle va inviter le prince dans sa classe pour remettre son langage "à l'endroit"... ou pas.

Au loup tordu Crédit : Pef / Gallimard Jeunesse

Dans Au loup tordu le Prince fera une drôle de rencontre. Avec un loup qui désire manger quelque chose dont il ne se rappelle plus le nom et qui fait des "bêêê... bêêê !". Des bêtises? Des bégonias ? des boutons. C'est Poétique, Educatif et Formidable... c'est PEF !



L'univers de Pef est parfait dès 3 ans, ce sont évidemment des livres à glisser cet été dans la valise.

Il y a un cauchemar dans mon placard Crédit : Mercer Meyer / Gallimard Jeunesse

Le cauchemar c'est ce truc affreux qui nous paralyse, ce monstre affreux qui habite dans le placard, ce bruit étrange chaque nuit sous le lit. c'est exactement ce que vit un petit garçon dans Il y a un cauchemar dans mon placard de Mercer Mayer, un grand classique de la littérature jeunesse, sauf que cette fois-ci "ras le pompon du bonnet de nuit", le monstre va voir ce qu'il va voir !

Au tour du petit garçon de terroriser son cauchemar pour ne plus en avoir peur. Ce livre publié au milieu des années 2000 a eu un immense succès à tel point que l'Éducation Nationale le recommande aux enseignants des petites sections de maternelle pour apprendre aux enfants à exprimer leurs peurs, leurs doutes, et surtout pour ne plus avoir peur des cauchemars.

J'aime mes cauchemars Crédit : Gallimard Jeunesse

Ne plus en avoir peur comme dans J'aime mes cauchemars de Séverine Vidal et Amélie Graux, histoire d'une petite fille dont les nuits sont peuplées de rêves terribles comme "rester coincée dans l'ascenseur et personne ne vous entend hurler, se retrouver en petite culotte dans la cour de l'école pire : ne jamais avoir d'amoureux. Maman a bien essayé de mettre son grain de sel dans l'histoire, achat d'un doudou rassurant, d'une veilleuse, de livres rigolos de princes et princesses."



Ça ne marche pas ? Pourquoi ? Parce qu'au fond les cauchemars, si on les apprivoise, ça devient une super bande de potes. Voilà une autre façon de désamorcer les peurs des plus petits plutôt que de combattre sérieusement les cauchemars, et si la meilleure solution c'était d'en rire ? Deux livres illustrés à glisser évidemment cet été dans la valise.

Le voyage du chat à travers la France Crédit : Georg Hallensleben / Gallimard Jeunesse

Voici l'histoire d'un matou pas comme les autres, ou peut-être si finalement, car ne dit-on pas que les animaux ont une mémoire des lieux bien supérieure à celle des humains.



Voici donc l'histoire d'un chat qui vivait dans une jolie maison au bord de la mer; "il s'amusait à poursuivre le vent dans le jardin, et à regarder les oiseaux voleter d'un arbre à l'autre, le soir venu il se pelotonnait dans les bras de la vieille dame sa maitresse... mais voilà, un jour la vieille dame mourût et le chat comme tous les meubles fut envoyé dans le nord de la France".



Adieux les cigales et les odeurs de lavande, adieu aussi les caresses sur le dos, car bien vite le chat fut oublié comme un vulgaire meuble dans un coin. Ni une ni deux, notre matou décide alors de rentrer chez lui. Voici comment débute le voyage du chat à travers la France.



Rouen, Paris Chambord, Lyon, le pont du Gard ou encore Marseille, nous suivons ici tout le périple du matou plus décidé que jamais à rentrer chez lui. Les illustrations, sont toutes de vraies petites œuvres d'art, à la manière des peintres impressionnistes, le bleu du ciel de Provence qui s'étale joyeusement sur deux pages est une invitation au voyage... On les doit à Georg Hallensleben un artiste talentueux passé maitre dans l'art de manier la gouache colorée et le crayon gras. C'est aussi à lui que l'on doit les dessins qui illustrent la dernière édition de ce conte jeunesse mythique Le petit chaperon rouge dans la collection L'heure des histoires.

Le petit Chaperon rouge Crédit : Georg Hallensleben / Gallimard Jeunesse

C'est assez rare pour le signaler, il est publié ici dans sa version intégrale d'origine. Et là encore les pinceaux de Georg Hallensleben font des merveilles, je vous recommande la page du loup déguisé en grand-mère, un loup dont seul un oeil jaune et menaçant émerge du lit.



Il existe deux versions (pour les plus connues) de ce conte populaire dont on pense qu'il trouve ses origines en Chine. Il y a la version optimiste des frères Grimm où souvenez-vous le loup finit par se noyer, et (c'est celle qui est proposée ici) la version de Charles Perrault : beaucoup moins optimiste puisque le loup va faire un véritable festin sans être dérangé dans sa digestion. Mais il y a une raison à cela, la morale : il s'agissait d'expliquer aux enfants les dangers de la forêt et donc du monde qui les entoure. Le loup incarne "le prédateur". Le petit chaperon rouge de Charles Perrault et Le voyage du chat à travers la France de Kate Banks, tous deux illustrés par Georg Hallensleben, sont évidemment à glisser cet été dans la valise.

Gruffalo Crédit : Axel Scheffler / Gallimard Jeunesse

Voici ce qu'on appelle un immense succès de librairie : sous la plume d'une autrice britannique Julia Donaldson, et les dessins d'un illustrateur allemand Axel Scheffler voici l'histoire d'une souris qui a su grâce à sa malice se faire respecter de tous les prédateurs. Je vous explique : il faut pour cela se plonger dans le premier tome de cette série qui compte (pour l'instant) deux aventures. Voici donc l'histoire d'une petite souris qui chemin faisant croise tour à tour un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle prétend avoir rendez-vous avec un... Gruffalo.



"Quesaco un Gruffalo ? " lui demande alors le renard. La petite souris se lance alors dans une description terrifiante de cette bête avec qui elle aurait rendez-vous, expliquant que son plat préféré est ... du renard Rôti.



Et voilà la petite souris sauvée. Le stratagème va fonctionner ainsi avec tous ces prédateurs aux becs, crocs et dents acérés. Car on l'a bien compris; ce Gruffalo est un peu comme le dahu il n'existe que dans l'esprit de la petite souris. Sauf que le Gruffalo habite bien lui aussi dans cette forêt.



Et que justement son plat préféré c'est de la petite souris entre deux tranches de pain. Mais on ne terrorise pas comme la plus maligne des petites bestioles de la forêt (oui même quand on est un Gruffalo aux dents et aux griffes pointues, qu'on mesure 10 mètres de haut et qu'on a un gros appétit). c'est justement ce que va découvrir l'enfant du Gruffalo dans le deuxième tome paru en 2012. Le petit Gruffalo. Lui n'a peur de rien, et certainement pas d'une souris qu'on dit terrible !

Petit Gruffalo Crédit : Axel Scheffler / Gallimard Jeunesse

Et encore une fois, la petite souris va faire preuve d'une grande malice et éviter d'être boulottée toute crue !



Ces livres à lire tout seul dès 6/7 ans, se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, traduit dans plus d'une trentaine de langues ils ont été adaptés pour le cinéma... si vous ne connaissez pas le Gruffalo, tremblez… ou soyez aussi malin qu'une petite souris. Le Gruffalo et Le petit Gruffalo de Julia Donaldson et Axel Scheffler sont édités aux éditions Gallimard jeunesse dans la collection L'heure des histoires. Deux livres à glisser cet été dans la valise.

L'enorme Crocodile Crédit : Quentin Blake / Gallimard Jeunesse

Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, James et la pêche géante. Cela vous aidera sans doute mieux à comprendre qui était Roald Dahl : un génie de la littérature jeunesse. Ses romans se sont vendus à des millions d'exemplaires, plusieurs ont été adaptés au cinéma.

L'énorme crocodile est un livre singulier dans la bibliographie de Roald Dahl, c'est un album et non un roman, et c'est surtout le premier livre illustré par Sir Quentin Blake autre génie de l'illustration et dont le nom reste attaché à l'oeuvre de Roald Dahl.





Nous voici en Afrique, Au milieu de la plus grande la plus noire , la plus boueuse rivière d'Afrique ou deux crocodiles se prélassait, dont un énorme crocodile qui avait une envie très particulière pour le déjeuner : "un enfant bien gras et bien dodu".

L'énorme crocodile Crédit : Quentin Blake / Gallimard Jeunesse

Horreur ! les crocodiles n'ont vraiment aucune morale. D'autant que ce crocodile-là nous raconte Roald Dahl était particulièrement impressionnant. Sous les pinceaux et crayons de Quentin Blake, le saurien prend des allures de monstre avec une dentition impressionnante. Ce crocodile est encore aujourd'hui un des personnages préférés de l'illustrateur Quentin Blake. D'abord parce que c'était le premier de sa collaboration avec Roald Dahl, mais aussi parce que l'auteur poussa le dessinateur jusque dans ses retranchements.



"Dans une première version, raconte encore Quentin Blake, il y avait un épisode dans lequel le crocodile dévorait un morceau de trompe d'éléphant." Heureusement Roald Dahl l’a modifié. Peut-être l’éditeur lui a-t-il dit que c’était trop effrayant. Ça l’était en tout cas pour Quentin Blake ! Rassurez-vous l'histoire n'a rien de terrifiant bien au contraire, d'abord parce que les animaux de la jungle vont tout faire pour déjouer les plans du croco, l'histoire s'achève d'une drôle de manière... ça c'est à vous de le découvrir dans L'énorme crocodile de Roald Dahl et illustré par Quentin Blake, publié dans la collection l'heure des histoires" aux éditions Gallimard Jeunesse.

Fergus est furieux Crédit : Robert Starling / Gallimard Jeunesse

Voici deux livres pour apprendre d'abord à gérer ses émotions et l'autre pour apprendre avec humour la tolérance. Dans Fergus est furieux nous faisons la connaissance d'un petit dragon, adorable dragon, le plus mignon des dragons nous précise même l'auteur Robert Starling dont Fergus est le premier livre jeunesse . Le seul problème c'est que ce dragon, aussi mignon soit-il a un gros défaut : il a un caractère pour le moins ... volcanique ... dès qu'un truc le contrarie, c'est ballot, il brule tout ce qui l'entoure !



Ce livre à lire aux plus petits est ce qu'on pourrait un livre outils puisqu'il ne se contente pas de poser un problème, il apporte aussi des solutions : "compter jusqu'à 10 avant de laisser échapper ça colère" qui du coup ne s'échappe pas puisqu'elle est retombée, "s'allonger 5 minutes en regardant les nuages pour ne pas cracher du feu à tout va". Grâce à ses amis, le petit Fergus va ainsi pouvoir retrouver une vie totalement normale.

T-Vegi Crédit : Katherina Manolessou / Gallimard Jeunesse

Au rayon grosses bêbêtes voici maintenant un dinosaure, le plus terrifiant des dinosaures : un T-Rex .



Les T-rex on le sait étaient de vraies terreurs au temps des dinosaures. Capable d'avaler 230 KG en une seule bouchée. Sauf que dans cette histoire de l'autrice britannique Smriti Halls et l'illustratrice Katherina Manolessou, notre petit tyrannosaure est ... végan ! totalement végan : carottes, pastèques, mangues, pêches, ananas, il en mangerait de pleines calebasses, tartes au poireaux et mousse d'avocats sont ses amis.



Sauf qu'au pays des T-Rex, manger de la verdure : ce n'est pas bien vu. Notre T-végi va donc partir, partir à la recherche d'une nouvelle famille ... Vegan. Mais quand on a un rayonnage de dents acérées comme le sien dans la bouche, et qu'on a tendance à grogner (même de joie) quand on rencontre de futurs copains. Autant vous dire que ce n'est pas un super plan !



L'histoire se termine sur une belle leçon de tolérance ... ou comment mieux accepter les différences, et pas seulement entre Végan et Carnivores.



T-Vegi et Fergus est furieux sont deux livres à lire pour les enfants dès 2 ans, deux livres à glisser évidemment cet été... dans la valise !

La première fois que je suis née Crédit : Vincent Cuvellier / Gallimard Jeunesse

Il s'appelle Vincent Cuvellier, son premier livre il le publie à l'âge de 16 ans. L'année où il arrête l'école. Depuis il a publié plus d'une centaine de romans, BD, livrets musicaux essais, parfois pour les adultes, mais surtout pour la jeunesse . On doit à Vincent Cuvelier la série Emile qu'il réalise avec l'illustrateur Ronan Badel.



On doit surtout à Vincent Cuvellier, deux tendres livres sur l'enfance. Le premier est une vie, une vie qui défile sous nos yeux : La première fois que je suis née illustré par Charles Dutertre nous raconte l'histoire d'une petite fille, le premier bain, les premiers petits pois, la première bagarre, le premier baiser.



Du jour de sa naissance jusqu'au jour où elle aussi donne naissance à sa propre fille, bébé, enfant, ado, adulte. La vie défile ici avec tendresse et humour La première fois que je suis née a même donné naissance à un livre CD et à une série de concerts partout en France depuis 2010.

Les enfants sont méchants Crédit : Aurelie Guillerey / Gallimard Jeunesse

L'enfance encore et toujours sous la plume de Vincent Cuvellier illustré par Aurélie Guillerey avec : Les enfants sont méchants... si si je vous fais le topo :



"Les enfants les plus méchants ont souvent l'air les plus gentils... avec leurs grands yeux bleus et leurs joues rondes, on a envie de les manger. ils le sentent. On les prend dans nos bras pour les couvrir de bisous, et eux, ils se débattent. Si on est papa ils crient "Maman" si on est Maman ils crient "Papa". Pourtant, nous tout ce qu'on voulait c'était leur faire un câlin mais ils ne font des câlins que quand ils l'ont décidé. "



Avec malice Vincent Cuvellier nous dresse un portrait tendre de ce monde de l'enfance que nous adultes avons peut-être un peu oublié, et pourtant, il sommeille en chacun de nous une part d'enfance. Mais visiblement plus d'insouciance comme quand un enfant décide de barbouiller les murs de la maison juste parce que maman avait dit "tu ne dépasses pas mon chéri d'accord ?".



Ils sont méchants, enfin, pas tout le temps, il y a un moment où les enfants sont gentils : quand ils DORMENT !



Cet inventaire de bêtises jubilatoire comme dirait Alexandre Jardin est donc publié dans la collection L'heure des histoires chez Gallimard jeunesse. Les enfants sont méchants, et La première fois que je suis née de Vincent Cuvellier deux livres tendres et drôles à glisser évidemment cet été dans la valise.

Attends maman ! Crédit : Guillaume Plantevin / Gallimard Jeunesse

Voici un livre plein d'humour pour tous les parents pressés et les petits très occupés !

"- Dépêche-toi mon chéri, on va être en retard !

- Attends maman, je prends mon bain..."



Douze portraits d'enfants-animaux-insectes pas pressés et de parents très... très... très pressés ! Attends, maman, je mets mes chaussures ( pour le bébé mille-pattes). "Attends, maman, je finis mon bonnet" ( un agneau qui tricote)... Jusqu’à la dernière page, où tous les animaux de l'histoire (ils sont 11) se retrouvent autour d'un enfant qui justement est en train de lire Attends maman ! et qui à son tour lance : Attends, maman !



Un livre parfait pour les plus petits, signé Agnès de Lestrade et illustré par Guillaume Plantevin.

Pierre Lapin Crédit : Beatrix Potter / Gallimard Jeunesse

Voici un livre "patrimonial", entendez par-là "une pépite qui n'a pas pris une ride" (ce n'est pas le cas de tous les livres patrimoniaux). Pierre Lapin est né sous la plume de la géniale Beatrix Potter il y a plus d’un siècle, Pierre Lapin n’a pas pris une ride.



Bien au contraire : le petit lapin gourmand et facétieux à l’indémodable veste bleue continue d’enchanter les lecteurs grâce à une multitude de livres adaptés à tous les âges ! Dans cette aventure (la première de la série), Pierre Lapin s'aventure, malgré l'interdiction de sa maman, dans le jardin de M. MacGregor... Une folle poursuite s'engage !





Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, pour le cycle 1 de l'école primaire (école maternelle). Et à glisser évidemment dans la valise.



Chacun de ces 15 livres coûte 5,50 euros.