Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : Appartement à louer, une belle histoire de tolérance.

"Quand l'appartement de monsieur souris au 5ème étage s'est libéré, les voisins - la poule dodue, la dame coucou, la chatte noire, madame écureuil - ont mis un panneau 'Appartement à louer'. Fourmi, lapine, cochon et pie visitent mais chacun trouve un défaut, non pas à l'appartement mais aux habitants de l’immeuble… Jusqu'à l'arrivée de la colombe..."



Appartement à louer, de Leah Goldberg et Anna Griot, lu par Christine Lefèvre de la médiathèque Longchamp à Neuilly-sur-Seine. À lire dès 4 ans.

