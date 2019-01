VIDÉO - Yves Calvi et toute son équipe dans la nouvelle campagne de RTL

publié le 14/01/2019 à 07:34

Une nouvelle campagne publicitaire sera diffusée sur les chaînes M6, Paris Première et Teva, du 12 au 27 janvier 2019 autour d'Yves Calvi et son équipe. Selon un sondage OpinionWay pour TV Magazine, Yves Calvi, l’anchorman de RTL Matin depuis 2014, a été sacré meilleur matinalier généraliste avec 28% des votes.



"C'est très simple, ça fait tout à fait plaisir, confie le journaliste. Quand on vous dit que vous êtes le présentateur de matinale d'info préféré des Français, ça ne peut que faire plaisir. Et puis c'est un travail d'équipe. Le plaisir d'une matinale c'est qu'on se retrouve tôt le matin avec pas mal de camarades et qu'on prépare quelque chose auquel on croit."

Et d'ajouter : "On fait des choix, on met en avant des informations, par définition à la place d'autres, et je crois sincèrement qu'on fait la meilleure matinale de France. Je suis la tête de proue d'un navire qui se porte bien".

Yves Calvi est la voix qui réveille les auditeurs de la première radio de France chaque matin depuis 2014.



Depuis les journaux de la rédaction dès 7 heures jusqu'au magazine culturel Laissez-vous tenter entre 9h et 9h30, en passant par l’Edito politique d’Alba Ventura, Lenglet-Co de François Lenglet, l'Invité.e politique d’Elizabeth Martichoux, Ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes, la Revue de presse d’Amandine Bégot, la météo de Louis Bodin ou les imitations de Laurent Gerra, Yves Calvi est le chef d’orchestre de la matinale de RTL.