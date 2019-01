publié le 04/01/2019 à 15:59

Il est la voix qui réveille les auditeurs de la première radio de France chaque matin depuis 2014. Depuis les journaux de la rédaction dès 7h jusqu'au magazine culturel Laissez-vous tenter entre 9h et 9h30, en passant pas l'Invité politique, la Revue de presse ou les imitations de Laurent Gerra, il est le fil rouge - l'anchorman - de la matinale de RTL.





Selon un sondage OpinionWay* pour TV MAGAZINE, paru ce 4 janvier 2019, Yves Calvi a été sacré meilleur animateur radio en matinale généraliste avec 28% des votes. Il devance ainsi ses confrères Jean-Jacques Bourdin (24% - RMC), Nikos Aliagas (19% - Europe 1), Nicolas Demorand et Léa Salamé (12% - France Inter) et Marc Fauvelle (6% France Info).

"C'est très simple, ça fait tout à fait plaisir ! Je fais ce métier quand même, non pas pour avoir des croix ou des récompenses, mais pour rencontrer un public, explique Yves Calvi. Quand on vous dit que vous êtes le présentateur de matinale d'info préféré des Français, ça ne peut que faire plaisir. Et puis c'est un travail d'équipe. Le plaisir d'une matinale c'est qu'on se retrouve tôt le matin avec pas mal de camarades et qu'on prépare quelque chose auquel on croit. On fait des choix, on met en avant des informations, par définition à la place d'autres, et je crois sincèrement qu'on fait la meilleure matinale de France. Si le public le confirme et nous le dit grâce à une enquête qu'on n'a pas sollicité et dont je ne connaissais même pas l’existence, ça ne peut que faire plaisir. Je suis la tête de proue d'un navire qui se porte bien".

Il faut réfléchir contre soi Yves Calvi Partager la citation





Mais alors y-a-t-il une recette Yves Calvi ou une quelconque innovation qui permet au journaliste d'assurer cette place ? "On n'invente rien en matière d'information, contrairement à ce que voudraient faire croire un certain nombre de personnes, insiste le présentateur. Il n'y a pas de révolution, les seules innovations sont avant tout techniques dans nos métiers : les moyens d'émission, la fluidité, l'émergence des réseaux sociaux, les caméras dans les studios de radio..."



Et de continuer : "Pour le reste il n'y a pas de mystère. Il faut amener du bon sens avec pas mal de curiosité, il n'y a pas besoin d'école de journalisme pour ça. Et puis, il faut réfléchir contre soi. Tous les jours sur RTL s'expriment des points de vue qui ne sont pas forcément ceux de tous les gens autour de la table. On annonce des choses, on se demande ce qu'ont entendu les auditeurs pour leurs proposer des éclairages, parce qu'ils sont sollicités - pas informés mais sollicités - par les réseaux sociaux à chaque instant de la journée ou de la nuit", précise Yves Calvi.



"Donc nous faisons des choix et puis j'essaye, c'est le rôle du présentateur pour ne pas ajouter du stress à une actualité déjà stressante par nature, d'avoir une présence chaleureuse ou rassurante, j'espère que c'est ce qui ressort."

Il faut faire des choix, c'est notre privilège de journalistes Yves Calvi Partager la citation





D'après Yves Calvi, ce ton chaleureux, cette bonne humeur, cette façon de présenter une matinale n'est pas artificielle. "Ça ne se travaille pas, c'est un effet de spontanéité, note-t-il. RTL est une grande rédaction avec de nombreuses personnes, des reporters, des chefs de service, des rédacteurs en chef, etc... J'essaye d'être moi-même au service de cet ensemble. Je pense que je me ressemble à l’antenne comme je suis dans la vie, il faut juste que je me contrôle parce que je ne peux pas avoir un avis sur absolument tout.



"C'est un exercice d'équilibriste qui se joue entre une nécessaire spontanéité et une course contre le temps. De toute façon, RTL est une machine qui marche en permanence, on ne peut pas tout faire mais les autres éditions à midi, le soir, la nuit... prendront le relais. Il faut faire des choix, c'est notre privilège de journalistes, on l'assume et on doit accepter la frustration de ne pas pouvoir tout dire".

Inspiré par d'autres matinaliers ?

Yves Calvi est arrivé en tête du sondage OpinionWay et il est suivi par d'autres présentateurs comme Jean-Jacques Bourdin, Nikos Aliagas, Nicolas Demorand et Léa Salamé ou encore Marc Fauvelle sur des stations concurrentes. Ces consœurs et confrères sont-ils des sources d'inspiration ? "Je dis ça sans une once de mépris mais je n'ai pas le temps de les écouter. J'ai la chance de présenter la matinale de la première radio de France, je travaille par ailleurs à la télévision mais la concurrence - qui sont des amis, d'anciens compagnons de route et des gens que je respecte sincèrement - je ne les écoute pas".



"Ce qui m'importe c'est ma radio. Si j'allume une radio c'est RTL. Et ce n'est pas pour avoir 'l'esprit maison' que je dis ça, c'est parce que j'ai besoin de savoir ce qu'on a fait et ce qu'on a dit. Et puis il y a un moment où il faut aussi se faire confiance. On peut se tromper, mes camarades et mes patrons peuvent me corriger mais il ne faut pas douter. Il faut y aller avec la conviction qu'on a apporté la meilleure matinale de France et des fois on a des bonnes surprises comme cette enquête d'opinion", conclut-il.



*Etude réalisée les 21 et 22 novembre 2018 sur un échantillon de 1 030 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Échantillon constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence