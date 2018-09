publié le 04/09/2018 à 18:30

RTL ne cesse de se réinventer. Après une saison 2017/2018 record : meilleure performance depuis dix ans en part d'audience (selon Médiamétrie), la première radio de France lance sa nouvelle plateforme de marque autour d’une toute nouvelle signature intitulée "RTL on a tellement de choses à se dire", mise en ligne ce mardi 4 septembre.



Plusieurs clips inédits seront diffusés à la télévision, en mettant en scène les Français et leurs préoccupations du quotidien, mais aussi dans la presse quotidienne, hebdomadaire et news, avec des images incarnées par les journalistes et animateurs de la station, comme Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Yves Calvi ou Flavie Flament.

Écouter RTL, première radio de France, c’est partager, échanger, comprendre, mais aussi apprendre, se cultiver, participer à des débats, avoir la bonne information, se divertir, mais également, rire.

