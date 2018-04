Audiences radio : RTL toujours première radio de France

publié le 19/04/2018 à 08:04

RTL démarre 2018 sur les chapeaux de roue et reste la première radio de France. Ce sont les résultats des derniers sondages Médiamétrie, qui mesuraient la période allant de janvier à mars 2018. Après une année 2017 historique, marquée par le plus grand nombre d'auditeurs à l'écoute de RTL depuis 10 ans, nous signons un nouveau record : celui qui prend en compte le nombre d'auditeurs et la durée d'écoute.



RTL reste ainsi leader sur tous les critères. En moyenne, vous êtes plus de 6.644.000 auditeurs à nous écouter chaque jour, soit 54.000 de plus que l'an passé. La durée d'écoute progresse également de 6 minutes par an pour atteindre 2h26.

