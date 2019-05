publié le 28/05/2019 à 23:00

Caroline Dublanche prépare un rendez-vous exceptionnel avec les auditeurs. Diffusée depuis la rentrée sur RTL entre 22h30 et 1h00 et sur BelRTL de 23h à 1h00, son émission Parlons-Nous se délocalise à Bruxelles le 6 juin prochain.



L'animatrice recueillera les confidences des auditeurs belges à partir de 22h30 via un numéro créé pour l'occasion, depuis les studios de Bel RTL. Plus tôt dans la journée, la confidente sera également invitée de Sandrine Dans dans l'émission Les Bonnes Ondes, diffusée à l'antenne de 14h à 16h.

Les auditeurs belges souhaitant converser avec Caroline Dublanche pour raconter leur histoire au cours de cette émission spéciale, sont donc invités à s’inscrire dès maintenant, par téléphone au 02.33.76.080 (numéro belge) ou au 09 69 39 10 11 (numéro non surtaxé), par mail à l'adresse caroline.dublanche@rtl.fr, ou encore sur la page Facebook de l’émission : RTL – Parlons-Nous.