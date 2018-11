Athlétisme : les championnats d'Europe à Berlin à vivre sur RTL

publié le 06/08/2018 à 08:30

Après la Coupe du Monde de la FIFA en Russie et le Tour de France, RTL est de nouveau au cœur des événements sportifs de l’été en faisant vivre à ses auditeurs, du lundi 6 au dimanche 12 août, les 24e championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin.



À l’occasion de ce rendez-vous, la première radio de France, met en place un dispositif exceptionnel : le service des sports sera mobilisé durant toute la compétition. Tous les jours, à 8h30, Alain Blondel, consultant RTL, champion d’Europe 1994 de décathlon reviendra, depuis Berlin, sur les moments forts du championnat et sur les épreuves à venir. Vous pourrez vivre en direct les principales épreuves de la compétition avec, sur place, Jean-Michel Rascol, spécialiste de l’athlétisme et des rubriques olympiques.

De plus, un jeu prestigieux avec Usain Bolt aura lieu. Après la chronique quotidienne d’Alain Blondel, les auditeurs de RTL pourront gagner en appelant le 3210, le livre "Usain Bolt, le messie malgré lui", écrit par Nicolas Herbelot aux éditions Solar, dédicacé par

le Jamaïcain aux sept records du monde, Usain Bolt.

Usain Bolt avec son livre Crédit : RTL