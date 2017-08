Usain Bolt : "J'ai poussé mon corps à la limite"

publié le 06/08/2017 à 10:45

Suspendu deux fois pour dopage et hué par le stade olympique de Londres à chacune de ses apparitions, l'Américain Justin Gatlin s'est pourtant imposé lors de la finale du 100 mètres des championnats du monde, devant son compatriote Christian Coleman et la légende du sprint Usain Bolt. Pour sa dernière course individuelle, le Jamaïcain n'a rien pu faire face à ses rivaux américains.



Multiple champion olympique et mondial, recordman du monde, Usain Bolt disputait donc sa dernière course en compétition officielle (avant le relais 4x100 mètres la semaine prochaine). "Je ne suis pas heureux, je suis déçu de la façon dont cela se termine. J'ai poussé mon corps à la limite, j'ai essayé, cela restera ma satisfaction", a déclaré le Jamaïcain après la course, adressant ses félicitations à Justin Gatlin et remerciant ses fans pour leur soutien.

À écouter également dans ce journal

- La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Après la victoire de Monaco vendredi soir contre Toulouse, le PSG a battu Amiens (2-0) pour sa première de la saison au Parc des Princes et après avoir présenté officiellement le Brésilien Neymar au public parisien. Dans les autres rencontres de la soirée, on notera la victoire de Saint-Étienne sur Nice (1-0) et le large succès lyonnais sur Strasbourg (4-0).

- Le joueur espagnol de Manchester United Juan Mata a annoncé qu'il allait reverser 1% de son revenu annuel à des oeuvres caritatives, ce qui représenterait environ 10.000 euros.