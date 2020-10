YouTube, Instagram et Twitter bientôt inaccessibles sur Internet Explorer

publié le 28/10/2020 à 22:20

Microsoft veut se débarrasser d'Internet Explorer. Depuis 2015, la multinationale informatique pousse ses utilisateurs à se servir d'Edge, son nouveau moteur de recherche venu remplacer le navigateur historique Internet Exploreur. L'application web était installée par défaut sur tous les ordinateurs fonctionnant sur Windows depuis 1995.

Après 20 ans de gloire et de bugs, Microsoft a en effet remplacé Internet Explorer en 2015 par un nouveau logiciel dans Windows 10, tirant la révérence du navigateur phare des débuts d'Internet et dont la réputation a été entachée par les failles de sécurité. Comme le rapporte le site américain ZDNet, relayé par BFM Business, l'entreprise va désormais plus loin pour convaincre ses utilisateurs de basculer sur Edge : les empêcher de pouvoir naviguer sur leurs sites préférés depuis Internet Explorer.

En effet à partir du mois de novembre, les utilisateurs ne pourront plus se connecter sur 1.156 sites depuis le navigateur historique de Microsoft. Parmi eux, YouTube, ainsi que les réseaux sociaux Instagram et Twitter ou la messagerie Yahoo. En pratique, si vous vous connectez sur un de ces sites via Internet Explorer, vous verrez alors s’ouvrir automatiquement la page demandée sur le navigateur Edge. Vous devrez alors télécharger Edge, ou décider de visiter ces sites sur un autre navigateur comme Google Chrome ou Firefox.

Incompatibilité avec les sites web modernes

Internet Explorer n'est plus mis à jour depuis la sortie de Edge en 2015 et ne supporte donc plus les standards actuels du web. Depuis plusieurs mois, Microsoft déconseille donc à ses utilisateurs explicitement d’utiliser le navigateur en raison de son incompatibilité avec les sites web les plus modernes. Utiliser Internet Explorer comme navigateur par défaut présenterait en outre des dangers en terme de cybersécurité.