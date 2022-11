WorldPay, le paiement à l'échelle mondiale

Tous les jours, des millions de personnes dans le monde utilisent les services de WorldPay sans le savoir, sans même connaître le nom de l’entreprise anglaise. « Nous sommes censés être invisibles, donc cela prouve que nous faisons bien notre travail », estime Jérôme Lucas, directeur France de la société. En effet, WorldPay propose aujourd’hui des solutions de paiement pour les marchands du monde entier, essentiellement de très grandes entreprises, par exemple Zalando, Zara ou Ubisoft, avec une grande spécificité pour les paiements à l'international. Ainsi, au moment de valider le panier et de passer au paiement en ligne ou de payer en magasin, les services de WorldPay se mettent en route.

En tout, l’entreprise a développé plus de 300 méthodes de paiement différentes, afin de s’adapter aux spécificités et attentes des consommateurs de chaque pays. « Comprendre la dimension locale à l’international est un point très important pour permettre à des marchands de s'internationaliser », assure Jérôme. En effet, en Allemagne et aux Pays-Bas, les consommateurs privilégient l’open banking (le transfert de fonds) au paiement par carte bancaire, car ils ne veulent pas divulguer leurs informations personnelles. Au Japon, le chargeback va à l’encontre de la culture, de la mentalité de ses habitants. Avec un large éventail de solutions de paiement qui permettent de gérer le flux d’argent et de proposer de nombreux services (prévention de fraudes, authentification, réconciliation, limitation des chargebacks, systèmes d’agrégation, etc.), WorldPay va s’adapter à tous les besoins.

Une vision globale du marché des paiements domestiques et internationaux

Lancée dans les années 80 au Royaume-Uni, l’entreprise a construit sa spécialisation dans les paiements internationaux au fur et à mesure. Aujourd’hui et depuis son rachat par le Groupe FIS en 2019, WorldPay rassemble plus de 10 000 collaborateurs, répartis dans près de 200 pays. Chaque entité disposant de son propre compte bancaire, elle va faciliter les paiements internationaux, grâce à son portefeuille de 126 devises. En limitant les intermédiaires, le géant du paiement va pouvoir rendre les paiements étrangers plus fiables, plus rapides et moins chers, pour les particuliers comme pour les professionnels.

Aujourd’hui parmi les leaders mondiaux du marché du paiement, WorldPay reste toujours connecté au marché, notamment grâce au Global Payments Report, dévoilé tous les ans. Ce grand rapport permet d’avoir une visibilité sur les tendances du paiement dans le monde, pays par pays, secteur par secteur. Dans l’ensemble, le paiement par cash en Europe est en fort déclin, représentant aujourd’hui 26 % des paiements physiques, avec une estimation à 17 % en 2025. Les paiements par carte bancaire sont également en baisse, face à l'essor des wallets et de l’open banking, poussés par l’UE, qui totalisent 49 % des paiements en e-commerce dans le monde, avec une projection à 53 % dans trois ans. « Nous comprenons également que les consommateurs ont besoin de simplicité dans les paiements, que ce soit rapide et sécurisé, mais aussi qu’ils vivent une expérience au moment de payer », analyse Jérôme. Avec une vision du présent mais les yeux braqués sur le futur, WorldPay va poursuivre son développement, dans un monde toujours plus mondialisé et aux consommateurs aux attentes toujours plus grandes.

