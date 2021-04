Une météorite aperçue dans le ciel samedi soir dans le sud de la France

publié le 25/04/2021 à 14:20

Montpellier, Lyon, Cannes, les témoignages d'habitants de tout le sud de la France ont vu le jour dans la nuit de samedi à dimanche, après qu'une énorme boule de feu a traversé le ciel. La météorite de couleur verte a été aperçue aux alentours de 22h30. Donnant l'impression de s'écraser sur Terre, elle a fait réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Météo Côte d'Azur confirme bien sur Twitter, qu'il s'agissait d'une "énorme météorite". Météo Gard - Hérault fait référence en revanche à un "météore", "étant donné qu’il n’y a pas eu de contact au sol visiblement". Sur une vidéo captée par les caméras de surveillance de la ville de Cannes et relayée par Midi Libre, on voit bien le corps céleste traverser le ciel et disparaître au loin.

Un événement qui n'est pas si surprenant à cette période de l'année. En effet, la NASA écrivait jeudi sur son site, que la période du 16 au 25 avril marque les Lyrides, une pluie de météores qui passe chaque année au-dessus de la Terre. En cas de nuit très sombre sans Lune, relevez la tête pour ne pas passer à côté du spectacle, puisque parfois, 10 à 20 météores peuvent traverser le ciel par heure, écrit la NASA.