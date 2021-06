publié le 09/06/2021 à 16:34

Une gigantesque base de données d'au moins 8,4 milliards de mots de passe a été partagée récemment sur un forum spécialisé. Elle est présentée comme la plus importante collection d'identifiants volés jamais mise en ligne sur Internet. Le fichier de 100 gigaoctets est baptisé "RockYou2021" en référence à une précédente fuite massive qui a eu lieu en 2009. Il contient des mots de passe compris entre six et vingt caractères et a été débarrassé des espaces et des caractères non-ASCII.

Selon le site spécialisé CyberNews, la liste compile des informations issues de fuites et vols de données survenus par le passé. Ces données ont donc probablement déjà été massivement exploitées par les pirates et ne présentent qu'un risque modéré pour les utilisateurs avertis. Pour les autres, la publication de ce méga fichier doit être l'occasion de vérifier si vos comptes sont toujours bien protégés.

Le site spécialisé CyberNews a mis en ligne un moteur de recherche permettant de vérifier si votre mot de passe figure dans la base. Il est aussi possible de vérifier si votre adresse email a été compromise. À l'heure où cet article a été publié, le site de vérification de référence HaveIBeenPwnd n'avait pas encore été mis à jour avec cette nouvelle compilation. Si vos identifiants figurent dans une fuite de données après vérification, veillez à bien modifier les mots de passe des comptes concernés.