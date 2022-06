Un alignement rare de cinq planètes à observer jusqu'à fin juin

Cela va valoir le coup de se lever plus tôt lors des prochains jours. Lors des deux dernières semaines de juin, il sera possible de profiter d'un spectacle astronomique rare. Chaque jour, avant le lever du Soleil, le regroupement parfait de cinq planètes du Système solaire alignées dans l'ordre de leur distance naturelle à notre étoile sera observable à l'œil nu, sans avoir besoin de s'équiper d'un quelconque instrument spécialisé. Un événement rare, dont la dernière manifestation remonte à il y a plus de deux décennies.

Cinq planètes seront particulièrement visibles depuis le sol français. Il s'agit de Mercure, Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. La Lune s'invitera quelques jours dans leur sillage. Uranus et Neptune resteront hors d'atteinte. "Cela fait quelques semaines que les planètes sont bien visibles au matin", confirme Jérémie Vaubaillon, astronome à l'Observatoire de Paris, joint par RTL. Ce phénomène s'explique par la révolution des planètes qui tournent chacune autour du Soleil à une vitesse différente. Mercure et Vénus vont assez vite, Mars fait un tour en un an et demi, Jupiter en douze ans et Saturne en une trentaine d'années".

La fenêtre de tir optimale pour profiter du spectacle se situe entre le 20 juin et début juillet. "Les planètes seront parfaitement alignées autour du 22 juin et la Lune viendra s'intercaler entre elles les jours suivants", explique Jérémie Vaubaillon. Il faudra se lever tôt pour profiter du spectacle et bénéficier d'un temps beau et dégagé. En France et plus largement dans l'hémisphère nord, il est conseillé de se poster au lever du jour et de regarder ensuite en direction du sud, sud-est.

