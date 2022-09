Twitter a commencé à tester un bouton pour éditer les tweets

Après des années de tergiversations, Twitter cède enfin aux sirènes du bouton modifier, réclamé par une partie de sa communauté depuis les premières heures de la plateforme. Le réseau social a indiqué ce jeudi 1er septembre qu'il allait commencer à tester une fonctionnalité permettant d'éditer des tweets après leur publication. Cette annonce intervient dans un contexte critique pour l'entreprise, engagée dans un bras de fer avec Elon Musk depuis l'abandon de son rachat par le milliardaire.

Dans un billet de blog publié ce jeudi, Twitter explique que la fonction Edit Tweet, déjà testée en interne, va être expérimentée auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs. Elle sera d'abord proposée à ses abonnés à l'offre payante Twitter Blue, accessible dans les marchés américain, australien et néo-zélandais, avant d'être étendue. "Étant donné qu'il s'agit de notre fonctionnalité la plus demandée à ce jour, nous voulions à la fois vous informer de nos progrès et vous informer que, même si vous ne faites pas partie d'un groupe de test, tout le monde pourra toujours voir si un Tweet a été édité", explique la plateforme.

La fonctionnalité permettra d'amender un tweet dans les trente minutes suivant sa publication. Les tweets modifiés seront symbolisés par une icone dédiée et accompagnés d'un horodatage pour que les autres utilisateurs sachent qu'il a été édité. En appuyant sur l'étiquette, il sera possible d'accéder à l'historique des modifications qui ont été successivement apportées. Le réseau social espère que ces efforts de transparence permettront de préserver l'intégrité des conversations. "Nous espérons qu'avec la fonction Edit Tweet, Twitter sera plus accessible et moins stressant", indique la société.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info