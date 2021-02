publié le 04/02/2021 à 22:27

Une application qui écouterait les bruits de fond et surveillerait nos paroles grâce à une intelligence artificielle, un peu comme dans Black Mirror, est-ce vraiment possible ? Il semblerait que oui. Spotify vient d’obtenir le brevet lui permettant d’écouter nos voix et de collecter nos données afin de nous suggérer des musiques adaptées à nos goûts et notre personnalité.



Spotify avait déposé ce brevet en 2018. Trois ans plus tard, le 12 janvier 2021, il a été approuvé. Selon Music Business Worldwide, la plateforme musicale a désormais l'autorisation d’écouter tout ce que l’on dit.

L'objectif étant de récupérer des informations sur notre âge, notre sexe, notre état émotionnel et notre langue. Cette technologie s’appuierait sur notre intonation, notre stress ou encore notre rythme de parole pour déterminer si nous nous sentons heureux ou en colère.



Spotify pourra surveiller les sons de notre environnement

Elle surveillera aussi constamment les sons provenant de l’environnement dans lequel nous évoluons. Spotify s'est justifié de ce choix d'après BBC News : "Ce qu’il faut, c’est une approche différente pour recueillir les goûts d’un utilisateur, il faut plus particulièrement une approche fondée sur la technologie, plus efficace, afin que les besoins d’une activité humaine comme exiger qu’un utilisateur fournisse lui-même des informations sur son âge ou son genre, disparaissent partiellement".



Difficile pour le moment de savoir si la technologie existe déjà ou si le brevet est spéculatif. Si nos recommandations musicales changent dans les jours à venir, nous aurons peut-être un début de réponse.