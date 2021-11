Retour de Thomas Pesquet : "Il y a plein de choses à réapprendre", assure un ancien astronaute

Après avoir passé les six derniers mois en orbite à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet va enfin retrouver la terre ferme lundi. Son départ est prévu ce dimanche 7 novembre et il devrait amerrir lundi après-midi au terme d'un périple de près de 18 heures. Au-delà de ce voyage éprouvant, reprendre des habitudes de Terrien s'annonce compliqué pour le spationaute français.

"Ils vont être fatigués bien sûr, parce que le voyage va être long", assure l'ancien astronaute français Michel Tognini, invité sur RTL. "Mais l'humain est extrêmement fort pour se réadapter. Au départ, ils vont marcher une heure par jour, ils vont y aller progressivement (…) il va faire trois semaines de réhabilitation pour réapprendre à marcher, comme un Terrien normal", détaille-t-il.

"Il y a plein de choses à réapprendre, c'est un apprentissage qui peut être assez lent", poursuit Michel Tognini en illustrant ses propos avec un exemple : "après mon premier vol, je tournais la tête à gauche, ma tête penchait à gauche et puis je ne pouvais plus la remettre droite parce que les muscles du cou étaient trop faibles".

En plus la réhabilitation physique, "il y a une forme de tristesse. J'ai senti cette tristesse après mon vol", nous apprend l'astronaute. "Après avoir quitté le vaisseau, on se dit que la vie trépignante s'arrête, il faut aborder autre chose. Donc il faut l'aborder, être prêt à l'aborder et nous sommes accompagnés par des psychologues".